«Детский мир» даст скидку в обмен на старую одежду и обувь 01.08.2020 ZELENOGRAD.RU

«Детский мир» в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне принимает чистую ненужную одежду и обувь, которую затем отправят на переработку на Дмитровский завод РТИ. Пакет с вещами можно отдать сотруднику на стойке информации и получить взамен купон на скидку в размере 15 процентов на одну новую вещь из одежды или обуви.

Акция «Новая жизнь ненужной одежды и обуви с выгодой для вас» будет действовать с 1 августа по 31 октября 2020 года. Скидкой можно воспользоваться до 31 октября.

Это уже вторая акция по сбору вещей, во время первой магазины сети «Детский мир» передали на переработку почти две тонны старой одежды и обуви.

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