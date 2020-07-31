Он уверен, что арендодатель должен был дать им скидку: постановление правительства РФ 439 обязывает арендодателя по требованию арендатора предоставить ему отсрочку в отношении арендной платы, начисляемой в 2020 году. Правило работает так: со дня прекращения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года арендатор должен платить 50% аренды, а во время этого режима ему дается отсрочка в размере 100% аренды. Образованную задолженность арендатор будет выплачивать равными долями в течение 2021-2023 годов.

В постановлении указано, что требование касается всех форм собственности, включая частную, кроме тех, кто сдает квартиры в аренду. В то же время, хотя документ устанавливает требования, ответственность за их несоблюдение не предусмотрена, а сами требования арендодателям только рекомендуют выполнять.

Ссылки на закон не сработали, говорит Стець: «Официальное предложение правительства для них является какой-то филькиной грамотой. Они постоянно приносят бумажки, составленные их юристами: платите или выселим».

Председатель ЖСК Михаил Ботов в разговоре с «Зеленоград.ру» обозначил свою позицию по этому вопросу, однако на следующий день отказался от своих слов. Он сказал, что публикация об этой истории повредит судебному разбирательству.