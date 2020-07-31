Салон красоты в 16 микрорайоне съезжает после 11 лет работы. Им не дали скидку на аренду из-за карантина 31.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Салон красоты Scissors арендовал помещения в корпусе 1614, которыми владеет жилищный кооператив, с 2009 года. Владелец салона просил ЖСК дать им 50-процентную скидку на аренду, как того требует постановление правительства РФ. Однако арендодатель посчитал, что эти требования к нему не относятся. Решать, должен ли салон заплатить за простой полную стоимость, остается в суде.

В арендных каникулах отказали

Владелец салона Михаил Стець в своем инстаграме рассказал: когда начался карантин, арендодатели в филиале их салона в Москве их поддержали и дали на три месяца 100-процентные каникулы: «Даже когда мы вышли на две недели раньше положенного срока, ребята сказали, чтобы мы не платили. В Зеленограде ситуация сложилась точно наоборот».

С началом карантина салон обратился к председателю ЖСК, чтобы запросить у него отсрочку по аренде. «Нас долго мурыжили, не давали никакого ответа. В середине второго месяца сказали, что дают 50% на первый месяц, но со второго надо платить полностью», — рассказал Михаил «Зеленоград.ру».

Он уверен, что арендодатель должен был дать им скидку: постановление правительства РФ 439 обязывает арендодателя по требованию арендатора предоставить ему отсрочку в отношении арендной платы, начисляемой в 2020 году. Правило работает так: со дня прекращения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года арендатор должен платить 50% аренды, а во время этого режима ему дается отсрочка в размере 100% аренды. Образованную задолженность арендатор будет выплачивать равными долями в течение 2021-2023 годов.

В постановлении указано, что требование касается всех форм собственности, включая частную, кроме тех, кто сдает квартиры в аренду. В то же время, хотя документ устанавливает требования, ответственность за их несоблюдение не предусмотрена, а сами требования арендодателям только рекомендуют выполнять.

Ссылки на закон не сработали, говорит Стець: «Официальное предложение правительства для них является какой-то филькиной грамотой. Они постоянно приносят бумажки, составленные их юристами: платите или выселим».

Председатель ЖСК Михаил Ботов в разговоре с «Зеленоград.ру» обозначил свою позицию по этому вопросу, однако на следующий день отказался от своих слов. Он сказал, что публикация об этой истории повредит судебному разбирательству.

«Теперь все придется оставить»

За несколько месяцев до начала карантина в салоне делали ремонт: обновили стены, потолки, окна и ламинат. «Напомню, что въехали мы в подъезд, а сделали по итогу уютный дом, в котором приятно работать, отдыхать и приходить в гости. Мы делали ремонт, но эти суммы не учитывались при оплате аренды. Нам ничего не компенсировали, только за ремонт туалета 4-5 лет назад частично вернули средства, и на этом все. За весь ремонт в конечном итоге мы заплатили 1,8 миллиона. А теперь это все придется оставить кому-то?» — говорит Стець.

Компромисс найти не удавалось, поэтому салон принял окончательное решение переезжать: «Мы не уверены в нынешнем положении. У меня немаленький бизнес, и я все-таки не хочу рисковать». Они уже нашли новое посещение в соседнем районе и сейчас просят всех, у кого есть «контакты по строительству, отделочным материалам или скидки на них», по-возможности поделиться.

Михаил сомневается, что будет много желающих арендовать это помещение: площадь большая — 220 квадратов — а район спальный. В тоже время от жильцов он знает предположения о планах председателя на помещение салона: «Как сказали жильцы дома, у председателя есть дружественные связи с какими-то пекарнями, булочными, кондитерскими, и возможно, на наше помещение есть интересанты».

Благоустройство на 170 тысяч в месяц

Как именно ЖСК распоряжался деньгами, Стець не знает: «Мы салон красоты, и многие наши клиенты живут в этом доме. Когда они увидели мое обращение в инстаграме, пришли и начали спрашивать: „Миш, почему вас выселяют, почему вас выгоняют?“ Я объяснил, и многие начали удивляться, спрашивать, сколько мы платим — а узнав, удивлялись, куда девались деньги». По его словам, до карантина они платили почти 170 тысяч в месяц.

Деньгами, как оказалось, распоряжается общее собрание собственников кооператива: средства могут пойти на благоустройство территории вокруг дома или быть разделены между собственниками поровну.

Одна из причин, почему ЖСК отказался от скидки для салона красоты — по камерам наблюдения председатель видел, как сотрудники входят и выходят из офиса, по приборам учета был виден расход электричества. Стець не скрывал, что у них работал интернет-магазин, поэтому они предлагали заплатить часть аренды: «Мы предложили выплатить им за 10-15-20% площади, так как у нас работал интернет-магазин, мы как минимум храним здесь свой инвентарь. Плюс мы заплатили всю коммуналку. В середине июня они отказались».

Сейчас стороны готовы отстаивать свои интересы в суде. Договор с ЖСК у салона кончается 31 августа, и, возможно, только суд сможет определить, должен ли салон выплачивать полную стоимость аренды за месяцы простоя и с момента снятия ограничений.

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Метки:
бизнес, карантин, микрорайон 16, малый бизнес
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