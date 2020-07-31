Салон красоты Scissors арендовал помещения в корпусе 1614, которыми владеет жилищный кооператив, с 2009 года. Владелец салона просил ЖСК дать им 50-процентную скидку на аренду, как того требует постановление правительства РФ. Однако арендодатель посчитал, что эти требования к нему не относятся. Решать, должен ли салон заплатить за простой полную стоимость, остается в суде.
Владелец салона Михаил Стець в своем инстаграме рассказал: когда начался карантин, арендодатели в филиале их салона в Москве их поддержали и дали на три месяца 100-процентные каникулы: «Даже когда мы вышли на две недели раньше положенного срока, ребята сказали, чтобы мы не платили. В Зеленограде ситуация сложилась точно наоборот».
С началом карантина салон обратился к председателю ЖСК, чтобы запросить у него отсрочку по аренде. «Нас долго мурыжили, не давали никакого ответа. В середине второго месяца сказали, что дают 50% на первый месяц, но со второго надо платить полностью», — рассказал Михаил «Зеленоград.ру».
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Он уверен, что арендодатель должен был дать им скидку: постановление правительства РФ 439 обязывает арендодателя по требованию арендатора предоставить ему отсрочку в отношении арендной платы, начисляемой в 2020 году. Правило работает так: со дня прекращения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года арендатор должен платить 50% аренды, а во время этого режима ему дается отсрочка в размере 100% аренды. Образованную задолженность арендатор будет выплачивать равными долями в течение 2021-2023 годов.
В постановлении указано, что требование касается всех форм собственности, включая частную, кроме тех, кто сдает квартиры в аренду. В то же время, хотя документ устанавливает требования, ответственность за их несоблюдение не предусмотрена, а сами требования арендодателям только рекомендуют выполнять.
Ссылки на закон не сработали, говорит Стець: «Официальное предложение правительства для них является какой-то филькиной грамотой. Они постоянно приносят бумажки, составленные их юристами: платите или выселим».
Председатель ЖСК Михаил Ботов в разговоре с «Зеленоград.ру» обозначил свою позицию по этому вопросу, однако на следующий день отказался от своих слов. Он сказал, что публикация об этой истории повредит судебному разбирательству.
За несколько месяцев до начала карантина в салоне делали ремонт: обновили стены, потолки, окна и ламинат. «Напомню, что въехали мы в подъезд, а сделали по итогу уютный дом, в котором приятно работать, отдыхать и приходить в гости. Мы делали ремонт, но эти суммы не учитывались при оплате аренды. Нам ничего не компенсировали, только за ремонт туалета 4-5 лет назад частично вернули средства, и на этом все. За весь ремонт в конечном итоге мы заплатили 1,8 миллиона. А теперь это все придется оставить кому-то?» — говорит Стець.
Компромисс найти не удавалось, поэтому салон принял окончательное решение переезжать: «Мы не уверены в нынешнем положении. У меня немаленький бизнес, и я все-таки не хочу рисковать». Они уже нашли новое посещение в соседнем районе и сейчас просят всех, у кого есть «контакты по строительству, отделочным материалам или скидки на них», по-возможности поделиться.
Михаил сомневается, что будет много желающих арендовать это помещение: площадь большая — 220 квадратов — а район спальный. В тоже время от жильцов он знает предположения о планах председателя на помещение салона: «Как сказали жильцы дома, у председателя есть дружественные связи с какими-то пекарнями, булочными, кондитерскими, и возможно, на наше помещение есть интересанты».
Как именно ЖСК распоряжался деньгами, Стець не знает: «Мы салон красоты, и многие наши клиенты живут в этом доме. Когда они увидели мое обращение в инстаграме, пришли и начали спрашивать: „Миш, почему вас выселяют, почему вас выгоняют?“ Я объяснил, и многие начали удивляться, спрашивать, сколько мы платим — а узнав, удивлялись, куда девались деньги». По его словам, до карантина они платили почти 170 тысяч в месяц.
Деньгами, как оказалось, распоряжается общее собрание собственников кооператива: средства могут пойти на благоустройство территории вокруг дома или быть разделены между собственниками поровну.
Одна из причин, почему ЖСК отказался от скидки для салона красоты — по камерам наблюдения председатель видел, как сотрудники входят и выходят из офиса, по приборам учета был виден расход электричества. Стець не скрывал, что у них работал интернет-магазин, поэтому они предлагали заплатить часть аренды: «Мы предложили выплатить им за 10-15-20% площади, так как у нас работал интернет-магазин, мы как минимум храним здесь свой инвентарь. Плюс мы заплатили всю коммуналку. В середине июня они отказались».
Сейчас стороны готовы отстаивать свои интересы в суде. Договор с ЖСК у салона кончается 31 августа, и, возможно, только суд сможет определить, должен ли салон выплачивать полную стоимость аренды за месяцы простоя и с момента снятия ограничений.
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