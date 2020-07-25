Горбольница возобновила плановую госпитализацию после карантина. Но примут не всех и по расписанию 25.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В горбольнице возобновили плановую госпитализацию, однако ограничения остаются. В стационар отправляют в зависимости от срочности — только по заключению врачебной комиссии, а сама госпитализация проводится по расписанию в зависимости от профиля заболевания.

Как сообщается на сайте больницы, не ранее чем за неделю до поступления в стационар пациентам должны пройти ПЦР-обследование на коронавирус в своей поликлинике. Если все в порядке, из поликлиники пациента направят на врачебную комиссию в консультативно-диагностическое отделение больницы по адресу Каштановая аллея, д. 2, стр. 7.

Врачебная комиссия (график ее работы можно увидеть здесь) примет решение о плановой госпитализации, назначит дату и время, выдаст направление. Допуск на саму госпитализацию идет строго по времени, которое укажут в направлении. Это сделано, чтобы не допускать скопления пациентов в приемном отделении.

Плановая госпитализация проводится по будням. Чтобы дополнительно разграничить потоки пациентов, определено время приема в зависимости от профиля заболевания:

  • Хирургия, сосудистая хирургия, оториноларингология (ЛОР) — с 09:00 до 11:00;
  • Кардиология, неврология — с 10:00 до 12:00;
  • Гинекология, гнойная хирургия — с 11:00 до 12:00;
  • Травматология, урология — с 12:00 до 13:00;
  • Терапия, пульмонология — с 12:00 до 14:00;
  • Нейрохирургия — с 13:00 до 15:00.

Сначала всех поступивших отправят в обсервационное отделение больницы, где их обследуют на коронавирус. На дальнейшее лечение в профильные отделения переведут только после получения отрицательных результатов анализов. Накануне выписки у пациентов возьмут мазок из носа и горла. При выявлении больных ковидом их переведут в специализированные стационары либо выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства.

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Метки:
поликлиника, карантин, госпитализация, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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