В горбольнице возобновили плановую госпитализацию, однако ограничения остаются. В стационар отправляют в зависимости от срочности — только по заключению врачебной комиссии, а сама госпитализация проводится по расписанию в зависимости от профиля заболевания.

Как сообщается на сайте больницы, не ранее чем за неделю до поступления в стационар пациентам должны пройти ПЦР-обследование на коронавирус в своей поликлинике. Если все в порядке, из поликлиники пациента направят на врачебную комиссию в консультативно-диагностическое отделение больницы по адресу Каштановая аллея, д. 2, стр. 7.

Врачебная комиссия (график ее работы можно увидеть здесь) примет решение о плановой госпитализации, назначит дату и время, выдаст направление. Допуск на саму госпитализацию идет строго по времени, которое укажут в направлении. Это сделано, чтобы не допускать скопления пациентов в приемном отделении.

Плановая госпитализация проводится по будням. Чтобы дополнительно разграничить потоки пациентов, определено время приема в зависимости от профиля заболевания:

Хирургия, сосудистая хирургия, оториноларингология (ЛОР) — с 09:00 до 11:00;

Кардиология, неврология — с 10:00 до 12:00;

Гинекология, гнойная хирургия — с 11:00 до 12:00;

Травматология, урология — с 12:00 до 13:00;

Терапия, пульмонология — с 12:00 до 14:00;

Нейрохирургия — с 13:00 до 15:00.

Сначала всех поступивших отправят в обсервационное отделение больницы, где их обследуют на коронавирус. На дальнейшее лечение в профильные отделения переведут только после получения отрицательных результатов анализов. Накануне выписки у пациентов возьмут мазок из носа и горла. При выявлении больных ковидом их переведут в специализированные стационары либо выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства.