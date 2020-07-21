После публикации «Зеленоград.ру» о «шерстяной мафии» продавцы связались с пенсионеркой, которая купила у них плед и одеяло с подушкой за 71,5 тысячу рублей, и пригласили ее прийти за возвращенными деньгами. Сейчас ее зять готов бесплатно помочь другим пострадавшим.
82-летняя жительница Зеленограда 4 июля пришла на презентацию и получение подарков в корпус 1145, куда ее пригласили, остановив на улице. В офисе она согласилась купить постельные принадлежности, поддавшись доводам об их пользе для здоровья. Когда дома поняла, что произошло, попросила вернуть деньги, но продавцы не спешили это делать. Зять пенсионерки Владимир направил претензию на юридический адрес компании (в Санкт-Петербург), заявление ему помогли составить Роспотребнадзоре.
«Зеленоград.ру» рассказал об этой истории 17 июля. В тот же день пенсионерке позвонили из компании и пригласили в субботу прийти за деньгами. По словам Владимира, на тот момент он еще не получил уведомления о доставке его претензии на юридический адрес компании, поэтому реакцию продавцов связывает именно с оглаской ситуации.
Он уточнил, что продавцы пытались указать на некие недостатки в товаре, который вернула пенсионерка: якобы нашелся какой-то короткий черный искусственный волос, а одеяло и плед сложены неправильно. В конечном итоге ей вернули всю сумму.
Сейчас Владимир готов бесплатно помочь всем пострадавшим, у которых не получается вернуть деньги за такие постельные принадлежности. Он предоставит образец претензии и поможет заполнить документ. Пишите нам, а мы свяжем вас с Владимиром.