«Зеленоград.ру» рассказал об этой истории 17 июля. В тот же день пенсионерке позвонили из компании и пригласили в субботу прийти за деньгами. По словам Владимира, на тот момент он еще не получил уведомления о доставке его претензии на юридический адрес компании, поэтому реакцию продавцов связывает именно с оглаской ситуации.

Он уточнил, что продавцы пытались указать на некие недостатки в товаре, который вернула пенсионерка: якобы нашелся какой-то короткий черный искусственный волос, а одеяло и плед сложены неправильно. В конечном итоге ей вернули всю сумму.

Сейчас Владимир готов бесплатно помочь всем пострадавшим, у которых не получается вернуть деньги за такие постельные принадлежности. Он предоставит образец претензии и поможет заполнить документ. Пишите нам, а мы свяжем вас с Владимиром.