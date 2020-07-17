82-летнюю жительницу Зеленограда остановили на улице и пригласили на презентацию и получение подарков в корпус 1145. В офисе она согласилась купить постельные принадлежности и заплатила за них 70 тысяч, поддавшись доводам об их пользе для здоровья. Когда дома поняла, что произошло, попросила вернуть деньги. Продавцы делать это не спешат. В Зеленограде пострадало уже несколько человек. Рассказываем, как происходит продажа и есть ли шанс вернуть деньги.
Зять пострадавшей пенсионерки Владимир рассказал, что женщине вручили купон на три тысячи рублей и дисконтный билет на покупку спальных принадлежностей с правом гарантированного подарка. Ее пригласили в офис в корпусе 1145, где красочно описывали изделия из шерсти, которая помогает при проблемах со здоровьем. Пенсионерка поверила в полезные свойства и 4 июля заплатила 71,5 тысячу рублей за комплект Golden Lamb из одеяла, пледа, подушки, чехла на подушку, наматрасника, согревающего пояса и двух наколенников.
Дома она поняла, что поддалась на убеждения продавцов и заплатила слишком много, решила вернуть деньги. Написала заявление, указав, что купленные вещи не подошли по размеру и цвету, что есть аллергия на материал. По закону потребитель имеет право обменять такой товар на аналогичный (другого размера и расцветки, например) в течение 14 дней с момента покупки. Если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег.
В офисе заявление пенсионерки приняли, но деньги возвращать не торопятся, обещая перечислить сумму позднее: «Тянут время: вернем через десять дней, вернем позже».
Владимир приезжал в офис, где теща купила одеяло и плед: там расположен кол-центр с несколькими женщинами-операторами. По его словам, сотрудники посмеялись ему в лицо, утверждая, что все суды они выигрывают.
В зеленоградском Роспотребнадзоре ему помогли составить заявление на возврат средств и объяснили порядок действий. Владимиру сообщили, что в городе уже минимум четыре человека купили эти постельные принадлежности и теперь не могут вернуть деньги. На местном форуме в конце 2019 года откликнулись пять зеленоградцев с похожими историями. Их мамы тоже не устояли перед доводами продавцов, некоторые оформили кредит для покупки.
В Роспотребнадзоре отказались предоставить оперативный комментарий «Зеленоград.ру» о том, как лучше действовать пострадавшим, попросив прислать запрос.
Владимир уже направил претензию на юридический адрес продавца, сейчас он готовит заявления в прокуратуру и суд.
«Искусственный мех на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом» — это описание постельных принадлежностей разных наименований. В картотеках судебных решений можно встретить минимум четыре варианта: Golden Lamb, Sonno Bello, WoolHouse и Angello Sconti. Внешне продукция выглядит одинаково. Этот термин значит, что натуральная шерсть крепится на тканевую основу, он закреплен ГОСТом 25562-82. Объяснение также есть на сайте Sonno Bello.
Продают лечебные одеяла и подушки разные юрлица: в Нижнем Новгороде это были ИП Любовь Чернова, ИП Максим Добычин, в Иваново ИП Максим Сергеев, в Твери ИП Сергей Бородин. В Зеленограде торгует петербургская предпринимательница Любовь Еврасова (ИНН 440100555161), ее реквизиты напечатаны на договоре, который подписала теща Владимира. По данным системы «Картотека.ру», она зарегистрировалась в качестве предпринимателя в марте 2019 года для занятий розничной торговлей.
Судебная практика разнится по регионам России. Например, в Нижнем Новгороде в 2018 году женщина выиграла суд, так как продавец отказалась от обмена купленных одеял. Годом ранее суд отказал нижегородцу, посчитав, что для возврата денег только потому, что цена комплекта слишком высока, нет оснований.
Отказы получили жительница Твери в 2019 году, жительница Москвы в 2019. Исков конкретно к ИП Любови Еврасовой в картотеке судов нет. В Москве в 2019 году было два дела непосредственно с продукцией маркировки Golden Lamb. В обоих случаях заявители проиграли: суд посчитал, что им предоставили полную информацию о товаре, а закон «О защите прав потребителей» не допускает произвольного отказа покупателя от купленного товара надлежащего качества.
В кол-центре офиса корпуса 1145 Татьяна, которую сотрудница обозначила как руководителя, сказала «Зеленоград.ру», что от возврата средств или обмена товара они не отказываются — просто сейчас заявления людей находятся в работе. По ее словам, это обычный процесс для розничной торговли, и они, «как любая розница», занимаются этим. Татьяна подчеркнула, что продавцы дают покупателям «полную и качественную информацию», а они сами «собственноручно выбирают цвет и размер», возможность исследовать материал на ощупь у всех была.
В договоре, который подписала теща Владимира, указано, что продавец разъяснил ей значение описания «искусственный мех на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом».
Говорить о составе мошенничества с юридической точки зрения здесь вряд ли получится: информация о полезных свойствах шерсти не является ложной, а в договоре, который подписывают покупатели, разъяснены особенности состава вещей.
Схема привлечения клиентов в разных городах одинаковая: выбираются женщины старше 45 лет, им вручают купон с обещанием подарков и скидок на продукцию. На презентации многим предлагают оформить рассрочку, которая на деле оказывается кредитом — причем банки соглашаются выдать его сразу же.
Процесс объяснили на примере москвички Татьяны Лавровой в сюжете «России 24»: женщина рассказала, что ей говорили о 100-процентной шерсти австралийского мериноса, но дома она поняла, купила «обычный текстиль». «Очень приятно влияет на кожу и излечивает от многих болезней», — пересказала она доводы продавца. После появления в офисе продаж съемочной группы телеканала деньги Татьяне вернули.
Адвокат Ирина Язева рассказала о случае 80-летней жительницы Балашихи: постельные принадлежности с маркировкой Golden Lamb за 70 тысяч рублей она купила в подарок внуку. Но родственники посчитали, что белье не такое уж целебное, а цвет не подходит к интерьеру квартиры. В офисе отказались принимать заявление на возврат. Вместе с юристом пенсионерка составила акт отказа в приеме заявления, претензию они отправили заказным письмом с уведомлением на юрадрес компании. Через три дня женщине вернули средства.
В Москве есть группа юридической помощи тем, кто пострадал от покупки постельных принадлежностей «шерстяной мафии».