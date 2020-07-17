Дома она поняла, что поддалась на убеждения продавцов и заплатила слишком много, решила вернуть деньги. Написала заявление, указав, что купленные вещи не подошли по размеру и цвету, что есть аллергия на материал. По закону потребитель имеет право обменять такой товар на аналогичный (другого размера и расцветки, например) в течение 14 дней с момента покупки. Если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег.

В офисе заявление пенсионерки приняли, но деньги возвращать не торопятся, обещая перечислить сумму позднее: «Тянут время: вернем через десять дней, вернем позже».

Владимир приезжал в офис, где теща купила одеяло и плед: там расположен кол-центр с несколькими женщинами-операторами. По его словам, сотрудники посмеялись ему в лицо, утверждая, что все суды они выигрывают.

В зеленоградском Роспотребнадзоре ему помогли составить заявление на возврат средств и объяснили порядок действий. Владимиру сообщили, что в городе уже минимум четыре человека купили эти постельные принадлежности и теперь не могут вернуть деньги. На местном форуме в конце 2019 года откликнулись пять зеленоградцев с похожими историями. Их мамы тоже не устояли перед доводами продавцов, некоторые оформили кредит для покупки.

В Роспотребнадзоре отказались предоставить оперативный комментарий «Зеленоград.ру» о том, как лучше действовать пострадавшим, попросив прислать запрос.

Владимир уже направил претензию на юридический адрес продавца, сейчас он готовит заявления в прокуратуру и суд.