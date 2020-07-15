



Здесь будет два здания: четырехэтажный лабораторный и двухэтажный производственный для комплектации, упаковки и временного размещения мебельной фурнитуры. В двухэтажном будет непосредственно производство и ремонтные мастерские. Общая площадь застройки — 7,3 тысячи квадратных метров. На участке будет парковка на 23 машины. Ранее первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что на крыше лабораторного корпуса оборудуют зону для отдыха сотрудников предприятия. Кроме того, построят мойку с гаражами для машин сотрудников.



Участок площадью более шести гектаров в промзоне Малино — на Заводской, 28 — сдан городом в аренду компании «Интекполис» еще в 2005 году — «для эксплуатации производственно-коммерческого комплекса». Договор действует до конца ноября 2029 года. Напротив промзоны на Заводской, 28 — жилой 23-й микрорайон Зеленограда, а еще ближе к ней — новый парк с зоной отдыха.



Прошлым летом по решению мэрии там снесли мебельную фабрику, признав её самовольно построенной. Этой зимой снова развернулась стройка. Сначала говорили, «Интекполис» строит там офисный центр. В феврале в Мосгосстройнадзоре заявили, что соответствующего разрешения у застройщика нет. После проверки инспекторы выдали предписание — «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть фактически остановить стройку. Кроме того, возбудили дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства» — и назначили штраф 600 тысяч рублей. «Интекполис» пытался оспорить это решение в арбитражном суде, но в итоге сумму снизили до 500 тысяч.



Одновременно департамент городского имущества потребовал через суд у «Интекполиса» выплатить более 4 миллионов рублей долга по арендной плате. Суд удовлетворил иск частично — снизил долг до 3 миллионов. Ответчик ходатайствовал об отсрочке выплаты на полтора года.



История с застройкой без разрешения или утвержденного проекта не нова. В июне мэрия согласовала проект нового дома в 9-м микрорайоне — бывшего долевого корпуса 901А, хотя его фактически строят несколько месяцев, причём подрядчика официально как бы не было. В разгар прошлогодней реконструкции Центрального проспекта выяснилось, что проект ещё не прошёл экспертизу и «находится на рассмотрении» для согласования с ведомствами.