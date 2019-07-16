Масштабные работы на Центральном проспекте ведут с мая, а в июле выяснилось, что проект благоустройства только «входит в экспертизу» и «находится на рассмотрении» для согласования с ведомствами. По мнению экспертов это может говорить о его непродуманности.

После того, как рабочие уничтожили и испортили деревья и кусты со стороны 3 и 4 микрорайонов, а экологический надзор возбудил административные дела, Zelenograd.ru обратился за разъяснениями в департамент природопользования с вопросом — согласовал ли подрядчик вырубку деревьев на Центральном проспекте. В пресс-службе ведомства ответили, что проект только «находится на рассмотрении». При этом согласование со всеми ведомствами обычно должно быть сделано на этапе проектирования, а работы без проекта не должны были начинаться.

Кроме того, перед началом работ нужно провести его экспертизу — проверить сметную стоимость работ. Однако выяснилось, что проект реконструкции только «входит в экспертизу». Об этом Zelenograd.ru сообщили в подрядной организации, которая непосредственно работает. «Это нормально, — прокомментировал подрядчик, — обычно так и делается». Кроме того, разные источники ранее говорили, что проект постоянно меняют — из-за этого работы могут затянуться.

Разработка проекта (транспортная и благоустроительная части), обычно включающая в себя и согласования, обошлись в случае Центрального проспекта в 105 миллионов рублей. Сами работы на Центральном стоят около одного миллиарда, плюс 850 тысяч за авторский надзор за выполнением работ.