Масштабные работы на Центральном проспекте ведут с мая, а в июле выяснилось, что проект благоустройства только «входит в экспертизу» и «находится на рассмотрении» для согласования с ведомствами. По мнению экспертов это может говорить о его непродуманности.
После того, как рабочие уничтожили и испортили деревья и кусты со стороны 3 и 4 микрорайонов, а экологический надзор возбудил административные дела, Zelenograd.ru обратился за разъяснениями в департамент природопользования с вопросом — согласовал ли подрядчик вырубку деревьев на Центральном проспекте. В пресс-службе ведомства ответили, что проект только «находится на рассмотрении». При этом согласование со всеми ведомствами обычно должно быть сделано на этапе проектирования, а работы без проекта не должны были начинаться.
Кроме того, перед началом работ нужно провести его экспертизу — проверить сметную стоимость работ. Однако выяснилось, что проект реконструкции только «входит в экспертизу». Об этом Zelenograd.ru сообщили в подрядной организации, которая непосредственно работает. «Это нормально, — прокомментировал подрядчик, — обычно так и делается». Кроме того, разные источники ранее говорили, что проект постоянно меняют — из-за этого работы могут затянуться.
Разработка проекта (транспортная и благоустроительная части), обычно включающая в себя и согласования, обошлись в случае Центрального проспекта в 105 миллионов рублей. Сами работы на Центральном стоят около одного миллиарда, плюс 850 тысяч за авторский надзор за выполнением работ.
«Проекты благоустройства делают во многом формально, проектировщики берут какие-то общие данные, в реальности приходится их корректировать. Для подрядчика детальный проект не так важен — он работает на месте, и внесение изменений в проект — обычная практика, прокомментировал ситуацию генеральный директор группы компаний „Консул“, эксперт портала поставщиков Евгений Степанов. — Подрядчик может где-то копнуть и найти неучтенный объект — пешеходную дорожку или дерево, не указанное в денпроплане. Значит, надо менять проект и пересчитывать смету. Кстати, это вполне реальная ситуация: когда делали бульвар возле городского пляжа и Сосновой аллеи, — нескольких деревьев не было в проекте».
Кроме того, система проектирования в целом устарела, рассказывает Степанов. Проектные расчеты берут из типовых решений. В других странах перешли на 3D визуализацию, электронное согласование. У нас надо носить бумажки. «В прямом смысле — приносишь проект на бумаге, например, в экологическую экспертизу, ждешь 20 дней, ставят печать. Идешь с этой бумагой в другое ведомство, ждешь 20 дней, ставят печать. И так далее по цепочке согласований».
Для небольших работ вроде благоустройства двора бесконечные изменения или отсутствие согласования с ведомствами не так критично, но для масштабных работ — ненормально, утверждает Степанов. По закону в проект можно вносить изменения и после начала работ, но постоянные изменения могут говорить о том, что проект непродуманный.
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