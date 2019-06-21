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После уничтожения и порчи деревьев на Центральном проспекте возбуждены административные дела 21.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Деревьям, стоящим вдоль проспекта, подрубили или просто вырвали корни при рытье траншей. Некоторые сломали в процессе «комплексного благоустройства». Отдел экологического контроля занимается расследованием и намерен привлечь виновных к ответственности.

Реконструкция Центрального проспекта началась с выкапывания на газонах траншей для укладки в них кабелей, труб и установки дорожных бордюров. Ямы выкопали на газонах возле деревьев или прямо под ними. При этом деревья выкопали, а корни повредили — они обрублены с одной стороны. Это происходит с обеих сторон дороги. У остановки «Детский мир» сломали ветки старых лип.

«Зеленоградским отделом экологического контроля возбуждены административные дела по факту уничтожения и повреждения зеленых насаждений, а также нарушения правил и требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ по благоустройству Центрального проспекта», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе департамента природопользования. Сейчас ведомство проводит свои расследования, по результата которых решится вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Есть ли со стороны экологов оперативный контроль за деятельностью рабочих на Центральном проспекте, в департаменте не уточнили.

Кратко представляя проект благоустройства проспекта, власти не упоминали о вырубке деревьев — только о посадке новых. Между тем, в ведомости объемов работ (опубликована в документации конкурса на выбор подрядчика) значится вырубка 81 дерева и 137 кустов. Зачем, не уточняется.

Кроме того, 302 дерева кронируют, то есть обрежут. В смете поясняется — «обрезка под ЛЭП». Для чего в ходе реконструкции проспекта протягивать новые провода и под них кронировать деревья, непонятно. Наоборот, существующие провода снимают и закапывают под землю.

Высадить планируют 250 деревьев — березы, ивы, рябины, тополя, яблони, черемуху. Это должны быть крупногабаритные деревья, говорится в документации. Кроме того, в смете работ — посадка более трёх тысяч кустарников. Это сирень, спирея, чубушник, дерен, кизильник, роза ругозы. Разрушенные в ходе работ газоны должны восстановить.

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