Реконструкция Центрального проспекта началась с выкапывания на газонах траншей для укладки в них кабелей, труб и установки дорожных бордюров. Ямы выкопали на газонах возле деревьев или прямо под ними. При этом деревья выкопали, а корни повредили — они обрублены с одной стороны. Это происходит с обеих сторон дороги. У остановки «Детский мир» сломали ветки старых лип.

«Зеленоградским отделом экологического контроля возбуждены административные дела по факту уничтожения и повреждения зеленых насаждений, а также нарушения правил и требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ по благоустройству Центрального проспекта», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе департамента природопользования. Сейчас ведомство проводит свои расследования, по результата которых решится вопрос о привлечении виновных к ответственности.