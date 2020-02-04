Строят там же, где сносили — по адресу Заводская, 28, строения 1 и 2. Официально этот земельный участок сдан в аренду под размещение промышленных объектов. В реальности там склады, офисы и производство, в том числе мебели. В августе госинспекция по недвижимости сообщала, что 40 процентов — около 1400 квадратных метров — построек по этому адресу возведены незаконно. Земельный участок сдавался в аренду только для эксплуатации существующих зданий, но не для строительства новых. Кроме того, арендатор захламил часть участка бытовым и строительным мусором. Нелегальные постройки снесли.

Сейчас компания «Интекполис» — арендатор участка — строит здесь офисное здание. На заборе висит объявление, где уточняется, что это «центр научных изысканий, исследований и разработок». «Интекполис» занимается производством и продажей мебели. Подрядчик стройки — компания «Альтстрой».

Житель 23-го микрорайона, увидевший новую стройку, обратился в административно-техническую инспекцию с вопросами. И получил ответ — проведено обследование, ордера на строительно-монтажные работы у застройщика нет. «Организована работа по привлечению к административной ответственности», обращение передано в Мосгосстройнадзор. Несмотря на запрет, стройка продолжается. В конце прошлой недели уже делали первое перекрытие.