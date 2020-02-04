Офисное здание незаконно строят в районе Крюково. На этом участке власти уже десять лет находят и сносят самострой 04.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Прошлым летом по решению властей снесли самовольно построенную мебельную фабрику в промзоне Малино возле Заводского пруда — рядом с новым парком. Но теперь там строят офисный центр, причём без ордера на производство таких работ. Это не первый конфликт подобного рода — самострой на этом участке находили еще десять лет назад.

Строят там же, где сносили — по адресу Заводская, 28, строения 1 и 2. Официально этот земельный участок сдан в аренду под размещение промышленных объектов. В реальности там склады, офисы и производство, в том числе мебели. В августе госинспекция по недвижимости сообщала, что 40 процентов — около 1400 квадратных метров — построек по этому адресу возведены незаконно. Земельный участок сдавался в аренду только для эксплуатации существующих зданий, но не для строительства новых. Кроме того, арендатор захламил часть участка бытовым и строительным мусором. Нелегальные постройки снесли.

Сейчас компания «Интекполис» — арендатор участка — строит здесь офисное здание. На заборе висит объявление, где уточняется, что это «центр научных изысканий, исследований и разработок». «Интекполис» занимается производством и продажей мебели. Подрядчик стройки — компания «Альтстрой».

Житель 23-го микрорайона, увидевший новую стройку, обратился в административно-техническую инспекцию с вопросами. И получил ответ — проведено обследование, ордера на строительно-монтажные работы у застройщика нет. «Организована работа по привлечению к административной ответственности», обращение передано в Мосгосстройнадзор. Несмотря на запрет, стройка продолжается. В конце прошлой недели уже делали первое перекрытие.

Десять лет разборок с самостроем

Участок площадью более 6 гектар сдан городом в аренду компании «Интекполис» в еще 2005 году — «для эксплуатации производственно-коммерческого комплекса». Договор действует до конца ноября 2029 года. «Разборки» с самостроем на Заводской, 28 идут уже несколько лет. Ещё в 2009 году «Интекполис» хотел зарегистрировать право собственности на построенные им капитальные здания по этому адресу, но Росреестр отказал, мотивируя тем, что это самовольные постройки. Кроме того, они выходят за пределы предоставленного в аренду земельного участка.

Компания пыталась оспорить это решение в суде. Да, заявил тогда её представитель, — капитальные строения есть. Но они приняты в эксплуатацию актом от 19 сентября 2006 года как некапитальные. В акте приемки указана их примерная общая площадь, но не указаны номера строений — потому что определены заключением окружного архитектурно-планировочного управления уже после составления упомянутого акта, 29 сентября 2006 года. А целевое назначение участка от всего этого не поменялось.

Акт государственной приемочной комиссии законченного строительства некапитального объекта «Административно-производственные и складские помещения» на Заводской, 28 утвержден распоряжением префекта Зеленограда № 1029-рп. В свободном доступе документа нет, но он упоминается как действующий в сообщении управы района Крюково, где владельца зданий предупреждают о будущем их сносе.

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Как должны поступить власти с этим строительством?
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Остановить стройку и снести
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Метки:
строительство, коммерческая недвижимость, дом 28, дом 28, строение 2
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