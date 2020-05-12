После февральской проверки инспекторы выдали предписание — «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть, фактически, остановить стройку. Кроме того, возбудили дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства». Для юридических лиц наказание по этой статье предусматривает наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев. В конце марта «Интекполис» подал судебный иск к Мосгосстройнадзору с требованием отменить постановление надзорного органа о правонарушении. Дело пока рассматривается. В это же время ведомство провело повторную проверку — как выполняется предписание — и не нашло каких-либо нарушений.

На сайте Мосгосстройнадзора в списке разрешенных строек этого объекта нет — по данным на 7 мая.

«Разборки» с самостроем на Заводской, 28 идут уже несколько лет. Ещё в 2009 году «Интекполис» хотел зарегистрировать право собственности на построенные им капитальные здания по этому адресу, но Росреестр отказал, мотивируя тем, что это самовольные постройки. Кроме того, они выходят за пределы предоставленного в аренду земельного участка.