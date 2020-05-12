Москомархитектура представила проект «будущего высокотехнологичного предприятия» в промзоне на улице Заводской, дом 28. Здесь «планируют построить» центр научных изысканий, исследований и разработок в мебельной сфере
Это лабораторный корпус, производственный цех для комплектации мебельной фурнитуры и гараж с автомойкой. Лабораторный корпус будет четырехэтажным, производственный — двухэтажным. Во втором будет непосредственно производство и ремонтные мастерские. Общая площадь около семи тысяч квадратных метровНа участке будет парковка на 23 машины.
«Все сооружения выполнят в лаконичном промышленном стиле, при этом лабораторный корпус будет иметь выход на эксплуатируемую кровлю — здесь оборудуют зону для отдыха сотрудников», сообщил первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов и добавил, что это пример высокотехнологичного узкоспециализированного предприятия, которое создаст новые рабочие места. Сколько именно, Кузнецов не уточнил.
Участок площадью более шести гектар в промзоне Малино — на Заводской, 28 — сдан городом в аренду компании «Интекполис» в еще 2005 году — «для эксплуатации производственно-коммерческого комплекса». Договор действует до конца ноября 2029 года. Прошлым летом по решению властей там снесли построенную мебельную фабрику, признав её самовольно построенной. Это зимой снова развернулась строка. Сначала говорили, «Интекполис» строит там офисный центр. В феврале в Мосгосстройнадзоре заявили, что соответствующего разрешения у застройщика нет.
Напротив промзоны на Заводской, 28 — жилой 23-й микрорайон Зеленограда, а еще ближе к ней — новый парк с зоной отдыха.
После февральской проверки инспекторы выдали предписание — «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть, фактически, остановить стройку. Кроме того, возбудили дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства». Для юридических лиц наказание по этой статье предусматривает наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев. В конце марта «Интекполис» подал судебный иск к Мосгосстройнадзору с требованием отменить постановление надзорного органа о правонарушении. Дело пока рассматривается. В это же время ведомство провело повторную проверку — как выполняется предписание — и не нашло каких-либо нарушений.
На сайте Мосгосстройнадзора в списке разрешенных строек этого объекта нет — по данным на 7 мая.
«Разборки» с самостроем на Заводской, 28 идут уже несколько лет. Ещё в 2009 году «Интекполис» хотел зарегистрировать право собственности на построенные им капитальные здания по этому адресу, но Росреестр отказал, мотивируя тем, что это самовольные постройки. Кроме того, они выходят за пределы предоставленного в аренду земельного участка.