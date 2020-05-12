Власти представили проект научного центра в мебельной сфере в Крюково. Его уже начали строить без разрешения 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Москомархитектура представила проект «будущего высокотехнологичного предприятия» в промзоне на улице Заводской, дом 28. Здесь «планируют построить» центр научных изысканий, исследований и разработок в мебельной сфере

Это лабораторный корпус, производственный цех для комплектации мебельной фурнитуры и гараж с автомойкой. Лабораторный корпус будет четырехэтажным, производственный — двухэтажным. Во втором будет непосредственно производство и ремонтные мастерские. Общая площадь около семи тысяч квадратных метровНа участке будет парковка на 23 машины.

«Все сооружения выполнят в лаконичном промышленном стиле, при этом лабораторный корпус будет иметь выход на эксплуатируемую кровлю — здесь оборудуют зону для отдыха сотрудников», сообщил первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов и добавил, что это пример высокотехнологичного узкоспециализированного предприятия, которое создаст новые рабочие места. Сколько именно, Кузнецов не уточнил.

Участок площадью более шести гектар в промзоне Малино — на Заводской, 28 — сдан городом в аренду компании «Интекполис» в еще 2005 году — «для эксплуатации производственно-коммерческого комплекса». Договор действует до конца ноября 2029 года. Прошлым летом по решению властей там снесли построенную мебельную фабрику, признав её самовольно построенной. Это зимой снова развернулась строка. Сначала говорили, «Интекполис» строит там офисный центр. В феврале в Мосгосстройнадзоре заявили, что соответствующего разрешения у застройщика нет.

Напротив промзоны на Заводской, 28 — жилой 23-й микрорайон Зеленограда, а еще ближе к ней — новый парк с зоной отдыха.

Читайте также
На заказчика незаконной стройки на Заводской завели административное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей, но это его не остановило

После февральской проверки инспекторы выдали предписание — «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть, фактически, остановить стройку. Кроме того, возбудили дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства». Для юридических лиц наказание по этой статье предусматривает наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев. В конце марта «Интекполис» подал судебный иск к Мосгосстройнадзору с требованием отменить постановление надзорного органа о правонарушении. Дело пока рассматривается. В это же время ведомство провело повторную проверку — как выполняется предписание — и не нашло каких-либо нарушений.

На сайте Мосгосстройнадзора в списке разрешенных строек этого объекта нет — по данным на 7 мая.

«Разборки» с самостроем на Заводской, 28 идут уже несколько лет. Ещё в 2009 году «Интекполис» хотел зарегистрировать право собственности на построенные им капитальные здания по этому адресу, но Росреестр отказал, мотивируя тем, что это самовольные постройки. Кроме того, они выходят за пределы предоставленного в аренду земельного участка.

Читайте также
Офисное здание незаконно строят в районе Крюково. На этом участке власти уже десять лет находят и сносят самострой
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, наука и промышленность, проектирование, мебель
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями Новости
Власти представили проект научного центра в мебельной сфере в Крюково. Его уже начали строить без разрешения Новости
Нужно ли носить маску и перчатки на улице? Ответы
Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора Новости
Девочке из Зеленограда собирают 4 миллиона на лечение в Германии. Операция поможет ей избавиться от эпилепсии Новости
«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод Новости
Умер от коронавируса зеленоградский врач Алексей Харчук Новости
Путин: Нерабочие дни закончены, назначены новые социальные выплаты и льготы для бизнеса Новости
За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать Новости
«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться Новости
Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда Новости
Ветер в грозу повалил деревья в лесопарке у площади Юности. Фото Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
Умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко Новости
Лебедей вернули на Быково болото после зимовки Новости
Где купить маски и перчатки в Зеленограде. Народная карта Истории
«Жилищник» рассказал, почему воняет краска, которой он красит подъезды Новости
Ограничения в Москве продлили до 31 мая. Собянин рассказал о постепенном выходе из режима самоизоляции Новости
Собянин пообещал не отключать горячую воду в жилых домах до 1 июля Новости
В полтора раза увеличилось число официальных безработных. Рост не катастрофический, считают в префектуре Новости
Собянин ввел масочно-перчаточный режим в транспорте с 12 мая Новости
Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео Жизнь
Новый жилой комплекс в 3-м микрорайоне огораживают забором. Это чтобы люди не ходили по газонам и не ломали деревья Новости
Собянин: реальное число заболевших коронавирусом в Москве — два процента. Получается, что в Зеленограде их около пяти тысяч Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру