На заказчика незаконной стройки на Заводской завели административное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей, но это его не остановило 26.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Прошлым летом по решению властей на Заводской, 28 снесли построенную мебельную фабрику, признав её самовольно построенной. Теперь компания «Интекполис» строит там офисный центр, но тоже без соответствующего разрешения.

Выяснилось, что застройщик с заявлением о выдаче разрешения на строительство или реконструкцию здания не обращался, сообщили «Зеленоград.ру» в Комитете государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Через это ведомство проходят все капитальные стройки, оно выдаёт разрешения на строительство.

13 февраля представители Мосгосстройнадзора выехали на место для внеплановой проверки и выяснили, что в нарушении части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса ведется строительство капитального объекта без разрешения. На день проверки ввелись работы по устройству перекрытия над первым этажом, а именно монтаж опалубки арматурного каркаса для последующего бетонирования. На строительной площадке размещен башенный кран и строительные материалы.

Инспекторы выдали предписание «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть, фактически, остановить стройку. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства». Для юридических лиц наказание по этой статье предусматривает наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Но пока стройка продолжается, говорят местные жители.

Любопытно, что ООО «Интекполис» через своего учредителя связано с компанией «Ода премиум», которая строит коммерческий жилой комплекс в 3-м микрорайоне. А «Ода премиум» через учредителей связана с компанией «Альтстрой», активно строившей и продолжающей строить в Зеленограде, в том числе дома по программе реновации.

Связаться с застройщиком не удалось. По телефону компании включается автоответчик, представляющийся мебельной фабрикой «Абико», но люди не отвечают.

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Участок площадью более шести гектар в промзоне Малино сдан городом в аренду компании «Интекполис» в еще 2005 году — «для эксплуатации производственно-коммерческого комплекса». Договор действует до конца ноября 2029 года.

«В чём проблема, кому мешает это строительство в промзоне?» — писали в комментариях к публикации «Зеленоград.ру». Напротив промзоны построили целый 23-й микрорайон, а еще ближе к ней — парк с зоной отдыха. К тому же работы ведутся ночью, жалуются жители корпуса 2301. Кроме того, строительство без разрешения это просто нарушение закона.

Какая причина того, что стройка продолжается, несмотря на запрет и угрозу штрафов?
Коррупция
Другая причина
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Метки:
улица заводская, капитальное строительство, самострой
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