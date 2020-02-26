Выяснилось, что застройщик с заявлением о выдаче разрешения на строительство или реконструкцию здания не обращался, сообщили «Зеленоград.ру» в Комитете государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Через это ведомство проходят все капитальные стройки, оно выдаёт разрешения на строительство.

13 февраля представители Мосгосстройнадзора выехали на место для внеплановой проверки и выяснили, что в нарушении части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса ведется строительство капитального объекта без разрешения. На день проверки ввелись работы по устройству перекрытия над первым этажом, а именно монтаж опалубки арматурного каркаса для последующего бетонирования. На строительной площадке размещен башенный кран и строительные материалы.

Инспекторы выдали предписание «производить работы после получения разрешения на строительство». То есть, фактически, остановить стройку. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка строительства». Для юридических лиц наказание по этой статье предусматривает наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Но пока стройка продолжается, говорят местные жители.

Любопытно, что ООО «Интекполис» через своего учредителя связано с компанией «Ода премиум», которая строит коммерческий жилой комплекс в 3-м микрорайоне. А «Ода премиум» через учредителей связана с компанией «Альтстрой», активно строившей и продолжающей строить в Зеленограде, в том числе дома по программе реновации.

Связаться с застройщиком не удалось. По телефону компании включается автоответчик, представляющийся мебельной фабрикой «Абико», но люди не отвечают.