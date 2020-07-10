Кто может получить отсрочку и на каких условиях

Неработающие пенсионеры с единственным жильем, если их пенсия меньше двух минимальных размеров оплаты труда (в Москве это около 40 тысяч), а размер долга меньше миллиона рублей. Они могут однократно получить отсрочку по кредитам на срок до 1 июля 2022 года. Для этого у пенсионера уже должен быть исполнительный лист — решение суда о просрочке долга — выданный до 1 октября 2020 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенными в список наиболее пострадавших от карантина отраслей по состоянию на 1 марта. Их долг не должен превышать 15 млн рублей, а отсрочка длится до 1 августа 2021 года и касается взысканий долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитам. Должник обязан поэтапно погашать задолженность ежемесячными платежами в равных долях, при нарушении графика рассрочку отменят. Также рассрочка не будет распространяться на предпринимателей, которые задолжали зарплату своим сотрудникам.

У всех остальных должников до 31 декабря 2020 года не будут арестовывать и изымать имущество по месту их жительства — кроме транспортных средств.

В пояснительной записке к законопроекте сказано, что эта мера коснётся 1,6 млн пенсионеров и 2,7 млн организаций и ИП со средней суммой кредита около 220 тысяч рублей.

Почему предложенная депутатами «Единой России» помощь касается только неработающих пенсионеров, у которых доход стабилен, не уточняется. Неизвестно, предложат ли такую же помощь работающему гражданам, которое также выплачивает кредиты в условиях повышенного риска потери работы. Непонятно, кто компенсирует эту отсрочку кредиторам.