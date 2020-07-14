В одном из подъездов корпуса 1448 стоял автоматический доводчик, «придерживающий» дверь, пока инвалид-колясочник не проедет в нее. Дверь открывалась после нажатия кнопки. Потом доводчик сломался, но после починки он стал работать умней — помогая маломобильным жильцам и не мешая остальным.

Дверей с автоматическими доводчиками было две — внешняя и вторая, внутренняя. Жительница дома Наталья, передвигающаяся на коляске, рассказала, что после публикации «Зеленград.ру» доводчик на первой двери со стороны улицы починили — теперь дверь нормально открывается по нажатию кнопки. Во время работ такую же кнопку со второй двери, внутренней, убрали, и какое-то время ей было неудобно попадать в подъезд: «Дверь открывается наружу. Первая открылась, заехала. Далее надо повернуть коляску, умудриться открыть в крохотном пространстве дверь, как-то её подержать и заехать».