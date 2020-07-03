Жильцы: «Дети и старики стояли возле двери и ждали»

— Я очень долго добивалась чтоб в нашем подъезде исправно работала платформа и установили соответствующие двери. Чудо свершилось, починили и установили, и прошлый год всё работало нормально. А осенью сломалась дверь. Всю зиму не только я — инвалид-колясочник, но и многие жильцы неоднократно обращались чтоб нам исправили дверь. Доходило до того, что дети и старики стояли возле двери и ждали, когда пойдёт кто-то сильный и откроет дверь. Там что-то клинило и нужна была поистине богатырская сила, чтоб открыть.

«Жилищник» вроде бы пытался что-то делать, но или ремонтом занимались не специалисты или детали ставили не т. е. Сейчас доводчик просто отключили, и дверь стала обычной. Свои действия «Жилищник» объяснил так: жильцы ломают. Но ведь целый год никто не ломал, люди понимают, что раз поставили такое, значит, это нужно, да и видят, что колясочник живет и пользуется этим.

На установку и последующее содержание всего этого оборудования ГБУ «Жилищник» получает определенные отчисления из бюджета. Но как распоряжается «Жилищник» этими средствами и в каком состоянии находятся платформы и двери? Есть ли какие-то организации, кто проверяет в каком состоянии вся эта техника находится?