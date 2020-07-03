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Из-за поломки автоматического доводчика для инвалидов люди не могли попасть в подъезд. «Жилищник» отключил его, обвинив в поломке жильцов 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Наталья из корпуса 1448 передвигается на инвалидной коляске. В её подъезде сделали подъемник, но отключили автоматический доводчик, который открывает дверь в подъезд. Из-за этого человек на коляске не может попасть внутрь и вынуждены ждать, что кто-то откроет ему дверь. В «Жилищнике» заявили, что все работало были, но кто-то их сломал их. Из-за этого коммунальщики уже обратились в полицию. Поговорили с Натальей и с «Жилищником».

Жильцы: «Дети и старики стояли возле двери и ждали»

— Я очень долго добивалась чтоб в нашем подъезде исправно работала платформа и установили соответствующие двери. Чудо свершилось, починили и установили, и прошлый год всё работало нормально. А осенью сломалась дверь. Всю зиму не только я — инвалид-колясочник, но и многие жильцы неоднократно обращались чтоб нам исправили дверь. Доходило до того, что дети и старики стояли возле двери и ждали, когда пойдёт кто-то сильный и откроет дверь. Там что-то клинило и нужна была поистине богатырская сила, чтоб открыть.

«Жилищник» вроде бы пытался что-то делать, но или ремонтом занимались не специалисты или детали ставили не т. е. Сейчас доводчик просто отключили, и дверь стала обычной. Свои действия «Жилищник» объяснил так: жильцы ломают. Но ведь целый год никто не ломал, люди понимают, что раз поставили такое, значит, это нужно, да и видят, что колясочник живет и пользуется этим.

На установку и последующее содержание всего этого оборудования ГБУ «Жилищник» получает определенные отчисления из бюджета. Но как распоряжается «Жилищник» этими средствами и в каком состоянии находятся платформы и двери? Есть ли какие-то организации, кто проверяет в каком состоянии вся эта техника находится?

Жилищник: «Сами всё и ломают»

Первый заместитель гендиректора зеленоградского «Жилищника» Александр Путивцев рассказал «Зеленоград.ру», что в корпусе 1448 первый и второй подъезды оборудованы автоматическими доводчиками на входных дверях специально для людей с ограниченными возможностями. Однако в первом подъезде, по его словам, жители часто механически блокируют дверь, что приводит к сбою программы.

«Люди часто блокируют дверь, она с электромеханическим приводом, и если это часто делать, система выходит из строя. Это устройство стоит порядка 150 тысяч. Это не обычный доводчик, а специальный для инвалидов, чтобы дверь медленно открывалась и закрывалась. Так что жители хоть и жалуются, но сами все и ломают. Не думаю, что они делают это по незнанию. Кто-то удерживает эту дверь долгое время, а в системе заложено, что она должна закрыться после определенного времени, и идет сбой программы. Нужно бережнее обноситься к общедомовому имуществу, оно так и называется, общедомовое».

Он сказал, что в настоящее время доводчик в первом подъезде находится в исправном состоянии. Однако Наталья заявила, что они поднимались домой в 16 часов 30 июня, и устройство все еще не работало. По состоянию на 2 июля доводчик не работал ни в одном из подъездов, сообщили жильцы.

Во втором подъезде, по словам Путивцева, «доводчик был варварски сломан и сейчас не работает».

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Если сломалось дорогое оборудование, что должен делать «Жилищник»?
Чинить или менять, несмотря ни на что
Отключить, раз люди не могут бережно относиться к общему имуществу
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Проголосовали 26 человек
Метки:
инвалид, жилищник, Корпус 1448
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Обсуждение
Ирина Горячева
27 минут назад
Установить камеру с видом на дверь. Вандала будет легче найти и заставить его оплатить ремонт
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