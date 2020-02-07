Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение 07.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Жительница корпуса 1649 Ольга Р. написала в редакцию «Зеленоград.ру», что в её подъезде на лестнице неудобный металлический пандус. По нашему совету она обратилась в управу района Крюково с просьбой убрать стационарный пандус и заменить его на откидной. Просьбу выполнили стремительно, однако новый пандус оказался сколочен из фанеры.

Со стационарным пандусом слишком мало места оставалось между пандусом и стеной. «Чемодан или любой габаритный груз вообще нереально протащить, — говорит Ольга. — Инвалидов-колясочников в доме нет. Детские коляски — колея не того размера. Тележка на двух колёсах? По одной колее? Вы пробовали?». Нормативная ширина прохода между перилами не должна быть меньше 90 см. В подъезде Ольги это расстояние соблюдено, но без учета пандуса — реальная ширина прохода всего 55 см.

Спустя всего неделю после обращения старый пандус демонтировали и, возможно, чтобы не тянуть время с закупкой металлической конструкции, сколотили временный откидной пандус из фанеры.

Правда в сложенном состоянии он загородил собой перила, а с другой стороны их нет.

Через несколько дней после установки на стене с другой стороны лестницы появился поручень, а к вечеру того же дня к пандусу приделали ручку и покрасили его серой краской в тон перил и лестницы. Временная конструкция всё сильней укоренялась в интерьер подъезда.

Откидной пандус из оцинкованной стали, который ставят в некоторых подъездах Зеленограда, стоит в розницу около десяти тысяч рублей. Заменят ли фанерный пандус на металлический, неизвестно.

Нужно ли заменить фанерный пандус на металлический?
Да, это может быть только временным решением
Не нужно тратить деньги, и так хорошо
Затрудняюсь ответить
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Метки:
жкх, озеленение и благоустройство, микрорайон 16, пандусы в подъездах, Корпус 1649
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Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение Жизнь
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