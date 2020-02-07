Со стационарным пандусом слишком мало места оставалось между пандусом и стеной. «Чемодан или любой габаритный груз вообще нереально протащить, — говорит Ольга. — Инвалидов-колясочников в доме нет. Детские коляски — колея не того размера. Тележка на двух колёсах? По одной колее? Вы пробовали?». Нормативная ширина прохода между перилами не должна быть меньше 90 см. В подъезде Ольги это расстояние соблюдено, но без учета пандуса — реальная ширина прохода всего 55 см.

Спустя всего неделю после обращения старый пандус демонтировали и, возможно, чтобы не тянуть время с закупкой металлической конструкции, сколотили временный откидной пандус из фанеры.