Жительница корпуса 1649 Ольга Р. написала в редакцию «Зеленоград.ру», что в её подъезде на лестнице неудобный металлический пандус. По нашему совету она обратилась в управу района Крюково с просьбой убрать стационарный пандус и заменить его на откидной. Просьбу выполнили стремительно, однако новый пандус оказался сколочен из фанеры.
Со стационарным пандусом слишком мало места оставалось между пандусом и стеной. «Чемодан или любой габаритный груз вообще нереально протащить, — говорит Ольга. — Инвалидов-колясочников в доме нет. Детские коляски — колея не того размера. Тележка на двух колёсах? По одной колее? Вы пробовали?». Нормативная ширина прохода между перилами не должна быть меньше 90 см. В подъезде Ольги это расстояние соблюдено, но без учета пандуса — реальная ширина прохода всего 55 см.
Спустя всего неделю после обращения старый пандус демонтировали и, возможно, чтобы не тянуть время с закупкой металлической конструкции, сколотили временный откидной пандус из фанеры.
Правда в сложенном состоянии он загородил собой перила, а с другой стороны их нет.
Через несколько дней после установки на стене с другой стороны лестницы появился поручень, а к вечеру того же дня к пандусу приделали ручку и покрасили его серой краской в тон перил и лестницы. Временная конструкция всё сильней укоренялась в интерьер подъезда.
Откидной пандус из оцинкованной стали, который ставят в некоторых подъездах Зеленограда, стоит в розницу около десяти тысяч рублей. Заменят ли фанерный пандус на металлический, неизвестно.