Камера на перекрестке напротив ТЦ «Панфиловский» будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет и нарушение рядности при движении от Ленинградского шоссе. Срок установки — до 1 декабря. Этот перекресток считается «очагом аварийности».

Поставить камеру решила зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения после обращения автоинспекции.

«Очагом аварийности» называют участки дороги, где в течение года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более ДТП, независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Однако решение об установке камер или принятии иных мер предотвращения ДТП принимается в каждом конкретном случае.