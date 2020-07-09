В ближайшее время начнется строительство в заброшенной промзоне, а ныне будущем микрорайоне Зеленограда — он находится напротив 20-го микрорайона. Сейчас участок охраняется Росгвардией, его собираются огородить забором и предупреждают, что ходить там опасно, сообщает префектура.

В прошлом году там уже ставили информационные щиты «о запрете прохода и нахождения на территории», но через несколько дней их сломали «несознательные граждане», сообщала управа Крюково.

Префектура в своём сообщении не уточняет, что конкретно будут строить — просто «новый объект». Промзона ЦИЭ — это остатки проекта Центра информатики и электроники. Два года назад её сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям аренды здесь должны были построить здесь производственно-торговый комплекс. Но столичная администрация спроектировала жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, в том числе школы и детсады, два многоуровневых гаража.

В марте градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила новый проект застройки ЦИЭ. Он увеличивает площадь нового зеленоградского микрорайона на 15 гектар. Этот проект должны обсудить с жителями на публичных слушаниях — их пока не было.