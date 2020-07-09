В ближайшее время начнется строительство в заброшенной промзоне, а ныне будущем микрорайоне Зеленограда — он находится напротив 20-го микрорайона. Сейчас участок охраняется Росгвардией, его собираются огородить забором и предупреждают, что ходить там опасно, сообщает префектура.
В прошлом году там уже ставили информационные щиты «о запрете прохода и нахождения на территории», но через несколько дней их сломали «несознательные граждане», сообщала управа Крюково.
Префектура в своём сообщении не уточняет, что конкретно будут строить — просто «новый объект». Промзона ЦИЭ — это остатки проекта Центра информатики и электроники. Два года назад её сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям аренды здесь должны были построить здесь производственно-торговый комплекс. Но столичная администрация спроектировала жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, в том числе школы и детсады, два многоуровневых гаража.
В марте градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила новый проект застройки ЦИЭ. Он увеличивает площадь нового зеленоградского микрорайона на 15 гектар. Этот проект должны обсудить с жителями на публичных слушаниях — их пока не было.
По новому проекту, микрорайон построят на земельном участке площадью почти 71 гектар. Раньше площадь арендуемого участка составляла 56 гектар. Суммарная площадь застройки составит 815 тысяч квадратных метров, из которых жилая — 405 тысяч. Кроме жилья, здесь построят школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.
Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.
Проект застройки промзоны ЦИЭ у Георгиевского проспекта и 21-го микрорайона между ЦИЭ и Кутузовским шоссе обсуждали на публичных слушаниях в 2015 году. Тогда в 21-м планировалось построить девять домов на 5300 жителей, школу, два детсада, поликлинику, спорткомплекс, семь гаражей и другие социальные объекты. А в промзоне сохранить таможенный комплекс, построить шесть промышленно-производственных и три административно-деловых здания.