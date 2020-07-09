Начинается застройка заброшенной территории ЦИЭ в Крюково. Зеленоградцев просят туда не ходить и не пускать детей 09.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В ближайшее время начнется строительство в заброшенной промзоне, а ныне будущем микрорайоне Зеленограда — он находится напротив 20-го микрорайона. Сейчас участок охраняется Росгвардией, его собираются огородить забором и предупреждают, что ходить там опасно, сообщает префектура.

В прошлом году там уже ставили информационные щиты «о запрете прохода и нахождения на территории», но через несколько дней их сломали «несознательные граждане», сообщала управа Крюково.

Префектура в своём сообщении не уточняет, что конкретно будут строить — просто «новый объект». Промзона ЦИЭ — это остатки проекта Центра информатики и электроники. Два года назад её сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям аренды здесь должны были построить здесь производственно-торговый комплекс. Но столичная администрация спроектировала жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, в том числе школы и детсады, два многоуровневых гаража.

В марте градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила новый проект застройки ЦИЭ. Он увеличивает площадь нового зеленоградского микрорайона на 15 гектар. Этот проект должны обсудить с жителями на публичных слушаниях — их пока не было.

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По новому проекту, микрорайон построят на земельном участке площадью почти 71 гектар. Раньше площадь арендуемого участка составляла 56 гектар. Суммарная площадь застройки составит 815 тысяч квадратных метров, из которых жилая — 405 тысяч. Кроме жилья, здесь построят школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.

Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.

Проект застройки промзоны ЦИЭ у Георгиевского проспекта и 21-го микрорайона между ЦИЭ и Кутузовским шоссе обсуждали на публичных слушаниях в 2015 году. Тогда в 21-м планировалось построить девять домов на 5300 жителей, школу, два детсада, поликлинику, спорткомплекс, семь гаражей и другие социальные объекты. А в промзоне сохранить таможенный комплекс, построить шесть промышленно-производственных и три административно-деловых здания.

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Метки:
жилищное строительство, участок циэ
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