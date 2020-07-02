Опрос о переименовании автобусной остановки «Пожарное депо» в «Храм» опубликовали на сайте управы Крюково. Такие предложения поступают в связи с появлением рядом с остановкой на улице Александровке в 14-м микрорайоне стационарного здания храма Святого благоверного великого князя Александра Невского, говорится в сообщении.

Управа предлагает опрос из трёх пунктов, два из которых — альтернативные названия: «Князь-Александровский храм» и «Храм Александра Невского», один — прежнее название «Пожарное депо». Остановка находится на автобусных маршрутах №16 и 16к.



На момент публикации почти половина участников опроса проголосовали за «Пожарное депо». «Храм Александра Невского» уступает на три с небольшим процента. В опросе есть также возможность предложить собственный вариант, но пока что альтернативы носят язвительный характер. Ещё один человек предложил двойное название — «Александровский храм. Пожарное депо».

Храм в 14-м микрорайоне начали строить в 2012 году — 6 мая состоялся первый молебен. В конце января 2019-го там установили иконостас, а 24 марта того же года патриарх Кирилл освятил нововозведённый храм.