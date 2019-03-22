В воскресенье 24 марта патриарх Кирилл освятит храм святого Александра Невского в Зеленограде. Богослужение начнется в 8 утра.
Этот храм строили с 2012 года. В января там закончили установку иконостаса.
Храм расположен напротив 14 микрорайона, на улице Александровка (рядом с роддомом). Хотя об ограничениях движения не сообщается, лучше проверить пробки, если собираетесь ехать рядом в воскресенье утром.
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