1 комментарий
Патриарх Кирилл освятит храм в Зеленограде 22.03.2019 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье 24 марта патриарх Кирилл освятит храм святого Александра Невского в Зеленограде. Богослужение начнется в 8 утра.

Этот храм строили с 2012 года. В января там закончили установку иконостаса.

 

Храм расположен напротив 14 микрорайона, на улице Александровка (рядом с роддомом). Хотя об ограничениях движения не сообщается, лучше проверить пробки, если собираетесь ехать рядом в воскресенье утром. 

Присоединяйтесь к группам 14-го микрорайона ВКонтакте и Фейсбуке.

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Обсуждение
Dmitriy Avsyankin
Вчера, 17:04
Перекроют весь город, а ФСО постарается и он внезапно прилетит на вертолете, сядет в Андреевке и кортеж перекроет всего лишь полгорода.
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