МФЦ в Подмосковье возобновили работу без предварительной записи. Детские сады откроются 6 июля 02.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Подмосковье, как и столица, постепенно возвращается к привычному ритму жизнь. Многие, но не все, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, уже сняты. Те, что ещё действуют, отменяют поэтапно.

МФЦ

Ограничения, действовавшие в областных многофункциональных центрах (МФЦ) во время режима «самоизоляции», сняли с 1 июля. Теперь, чтобы попасть к нужному специалисту, можно обойтись без предварительной записи.

Однако при посещении центров госуслуг остаются обязательными социальная дистанция, а также ношение маски и перчаток внутри помещения.

Рядом с Зеленоградом работают два офиса МФЦ с одинаковым графиком — с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00:

  • Андреевка, Жилинская улица, дом 27, корпус 3;
  • Брёхово, дом 83м.

В Москве центры госуслуг «Мои документы» для посещения без предварительной записи начали открывать постепенно. Ко 2 июля к докарантинному режиму работы вернулись все столичные МФЦ. Однако с теми же требованиями о социальном дистанцировании и ношении масок с перчатками.

Внутрь запускают чуть ли не по одному, чтобы соблюсти необходимую дистанцию между посетителями. Остальные ждут на улице — один из читателей «Зеленоград.ру»  простоял в очереди два с половиной часа.

Зеленоградские центры «Мои документы» работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 20:00 по адресам:

  • Крюково, корпус 2019
  • Матушкино, корпус 128
  • Силино, корпус 1105
  • Старое Крюково, корпус 828
  • Савёлки, корпус 337

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Детские сады

С понедельника, 6 июля, в подмосковных детских садах отменяется режим «дежурных групп» — детские сады откроют для всех детей.

Чтобы отдать ребенка в детский сад, требуется медицинская справка, но в поликлинику идти не нужно. Справку оформит приглашённый в детский сад медработник, который осмотрит каждого ребёнка.

Все педагоги, в свою очередь, пройдут тестирование на ковид.

Также будет действовать «утренний фильтр» — измерение температуры у детей и педагогов. Помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.

Столичные детские сады открылись для всех детей двумя неделями раньше — с 23 июня. Правда, отменяя «дежурные группы» мэр Собянин просил родителей: «если это возможно, если вот не горит совсем, лучше, может, даже воздержаться водить ребенка в детский сад».

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Метки:
коронавирус, карантин, центр госуслуг "мои документы" (мфц)
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