МФЦ

Ограничения, действовавшие в областных многофункциональных центрах (МФЦ) во время режима «самоизоляции», сняли с 1 июля. Теперь, чтобы попасть к нужному специалисту, можно обойтись без предварительной записи.



Однако при посещении центров госуслуг остаются обязательными социальная дистанция, а также ношение маски и перчаток внутри помещения.

Рядом с Зеленоградом работают два офиса МФЦ с одинаковым графиком — с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00:

Андреевка, Жилинская улица, дом 27, корпус 3;

Брёхово, дом 83м.

В Москве центры госуслуг «Мои документы» для посещения без предварительной записи начали открывать постепенно. Ко 2 июля к докарантинному режиму работы вернулись все столичные МФЦ. Однако с теми же требованиями о социальном дистанцировании и ношении масок с перчатками.



Внутрь запускают чуть ли не по одному, чтобы соблюсти необходимую дистанцию между посетителями. Остальные ждут на улице — один из читателей «Зеленоград.ру» простоял в очереди два с половиной часа.