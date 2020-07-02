Подмосковье, как и столица, постепенно возвращается к привычному ритму жизнь. Многие, но не все, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, уже сняты. Те, что ещё действуют, отменяют поэтапно.
Ограничения, действовавшие в областных многофункциональных центрах (МФЦ) во время режима «самоизоляции», сняли с 1 июля. Теперь, чтобы попасть к нужному специалисту, можно обойтись без предварительной записи.
Однако при посещении центров госуслуг остаются обязательными социальная дистанция, а также ношение маски и перчаток внутри помещения.
Рядом с Зеленоградом работают два офиса МФЦ с одинаковым графиком — с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00:
- Андреевка, Жилинская улица, дом 27, корпус 3;
- Брёхово, дом 83м.
В Москве центры госуслуг «Мои документы» для посещения без предварительной записи начали открывать постепенно. Ко 2 июля к докарантинному режиму работы вернулись все столичные МФЦ. Однако с теми же требованиями о социальном дистанцировании и ношении масок с перчатками.
Внутрь запускают чуть ли не по одному, чтобы соблюсти необходимую дистанцию между посетителями. Остальные ждут на улице — один из читателей «Зеленоград.ру» простоял в очереди два с половиной часа.
Зеленоградские центры «Мои документы» работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 20:00 по адресам:
- Крюково, корпус 2019
- Матушкино, корпус 128
- Силино, корпус 1105
- Старое Крюково, корпус 828
- Савёлки, корпус 337
С понедельника, 6 июля, в подмосковных детских садах отменяется режим «дежурных групп» — детские сады откроют для всех детей.
Чтобы отдать ребенка в детский сад, требуется медицинская справка, но в поликлинику идти не нужно. Справку оформит приглашённый в детский сад медработник, который осмотрит каждого ребёнка.
Все педагоги, в свою очередь, пройдут тестирование на ковид.
Также будет действовать «утренний фильтр» — измерение температуры у детей и педагогов. Помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.
Столичные детские сады открылись для всех детей двумя неделями раньше — с 23 июня. Правда, отменяя «дежурные группы» мэр Собянин просил родителей: «если это возможно, если вот не горит совсем, лучше, может, даже воздержаться водить ребенка в детский сад».