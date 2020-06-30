Зеленоградский музей открывается для посетителей после карантина. Для посетителей сохраняются ограничения 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 июля, после перерыва из-за эпидемии коронавируса, «Музей Зеленограда» заработает вновь по новому графику. Экскурсии — не больше пяти человек, чтобы соблюдать дистанцию. В часы работы — четыре санитарных перерыва по 15 минут.

С 1 июля в музее работает постоянная экспозиция и тематические залы «Наш край», «Там, где погиб Неизвестный Солдат», «Зал военно-исторической миниатюры В.П. Филиппова», «Страницы истории города Зеленограда». Записаться на экскурсию и задать вопросы о работе музея можно по телефону 8-499-732-21-22.

Просто, без экскурсии, прийти в музей тоже можно, но надо учесть график работы и перерывы на санитарную обработку. Вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье — с 10:00 до 18:00, четверг — с 13:00 до 21:00. Перерывы: 11:45—12:00, 13:45—14:00, 15:45—16:00, 17:45—18:00, а в четверг — 14.45-15:00, 16:45—17:00, 18:45—19:00, 20:45—21:00. В музее нужно соблюдать социальную дистанцию, вход — в масках и перчатках. Экскурсии не больше пяти человек — по той же причине, чтобы обеспечить в небольшом помещении дистанцию между посетителями.

Музей Зеленограда находится по адресу: улица Гоголя, дом 11В. Рядом автобусная остановка «Исторический музей».

Выставочный зал музея в корпусе 1410 пока не работает, он откроется 1 сентября. Будет выставка для детей и взрослых «Игровые 80-е».

Скоро у зеленоградского музея появятся новые помещения. Он получил большое помещение во «Флейте» (корпусе 360) еще четыре года назад, а в 2018 году — еще одно в том же доме. Сначала делали проект, в конце прошлого года начался капитальный ремонт — с тем, чтобы приспособить нежилой первый этаж и подвал к музейной деятельности. Планировалось отремонтировать первое помещение (где раньше работала компания «Дока») к июню. Сейчас там завершены основные работы. Возможно, музей начнет перевозить свои фонды во «Флейту» в этом году. Следом будет ремонтироваться второе помещение (там, где был художественный салон). Департамент культуры планирует заключить контракт на эти работы до октября, на выполнение дается шесть месяцев.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, Музей Зеленограда
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