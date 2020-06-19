В МФЦ снова можно попасть без предварительной записи 19.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин отменил предварительную запись для посещения МФЦ. Несмотря на послабления, требования о ношении масок и перчаток, а также об обязательной социальной дистанции сохраняются. Посетители не будут сидеть в очереди внутри: их будут запускать по мере освобождения окон. На входе измерят температуру: с повышенной внутрь не пустят.

С 19 июня в прежнем режиме начали работать 88 московских офисов МФЦ, еще 17 вернутся в строй 22 июня. В Зеленограде без предварительной записи можно попасть в четыре офиса:

  • Крюково, корпус 2019
  • Матушкино, корпус 128
  • Силино, корпус 1105
  • Старое Крюково, корпус 828.

Офисы работают с 8:00 до 20:00. Когда именно в прежнем режиме возобновит работу МФЦ в районе Савёлки (корпус 337), неизвестно.

Для безопасности офисы госуслуг оборудовали защитными стеклами-экранами в окнах приема, дозаторами с антисептиком и рециркуляторами воздуха. Также в офисах нанесена разметка для соблюдения дистанции.

Чтобы узнать, обязательно ли идти в МФЦ лично или можно получить нужную услугу онлайн, можно проконсультироваться в единой справочной службе по телефону 8-495-777-77-77.

С 16 июня в Москве открылись библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки, разрешили работать летним верандам кафе и ресторанов. С 23 июня откроются стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

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Метки:
карантин, Собянин Сергей Семенович, центр госуслуг "мои документы" (мфц)
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