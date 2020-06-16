Библиотеки открываются после карантина: не больше пяти книг в руки и предварительная запись 16.06.2020 ZELENOGRAD.RU

С 16 июня начинают работу библиотеки, музеи и зоопарки. Чтобы взять книгу в Зеленограде или сдать уже прочитанные нужно будет предварительно записаться на посещение, соблюдать дистанцию и измерить температуру на входе. Полки книгообмена пока под запретом.

Сделать предзаказ на новые книги можно по телефонам единого колл-центра: 8-499-735-03-82, 8-499-736-20-74 или через форму. Сейчас открыты библиотеки в корпусах 1462, 1004, 1106, 401, 607А (работают во вторниа по воскресенье с 12:00 до 20:00). Заказать единовременно можно не более пяти книг, после оформления заказа его соберут в течение трех рабочих дней и перезвонят, чтобы подтвердить дату и время посещения. Сдать книги тоже можно только по предварительной записи.

Свободный выбор книг у стеллажей, полки книгообмена, пользование читальным залом, доступ к компьютерным местам и оформление Единого читательского билета (для новых читателей) пока под запретом. Свободное посещение в библиотеках введут с 23 июня.

В библиотеке нужно будет находиться в маске и перчатках, соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Перед входом посетителям измерят температуру бесконтактным способом. На полу для безопасности нанесли разметку, каждые два часа поверхности будут дезинфицироваться, а сданные книги 72 часа будут проходить обработку.

Мероприятия с участием жителей в библиотеках пока не возобновят — в указе мэра Москвы не было информации про снятие ограничений на мероприятия.

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Метки:
карантин, библиотека
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