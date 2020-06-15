Кино и театры в Москве планируют открыть в июле 15.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэрия Москвы хочет разрешить работу театров и кинотеатров в июле. Если заболеваемость будет расти, открытие перенесут на более поздний срок.

Сергей Собянин не назвал конкретной даты открытия кинозалов, отметив только, что этот этап снятия ограничений будет одним из последних. Также пока нет предположений о том, когда снова разрешат концерты, фестивали и массовые мероприятия. Роспотребнадзор оставил за собой право ограничивать их до конца 2020 года в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Единственный в Зеленограде «Ведогонь-театр» находится на ремонте с ноября 2018 года, сейчас там идут отделочные работы во внутренних помещениях, монтируются светильники в кабинетах и холлах. Подрядчик обещает открыть театр в конце июля 2020 года.

А кино пока можно смотреть на парковках: 13 июня на паркинге «Зеленопарка» открылся автокинотеатр объединенной сети кинотеатров («Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино») на 50 автомобилей. Он работает ежедневно.

С 16 июня в городе начнут работать стоматологии и летние кафе. В музеи, выставочные залы и зоопарк можно попасть по электронным билетам, в библиотеки — по предварительной записи. С 23 июня планируется открыть физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Начнут работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

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Метки:
карантин, кино, мэрия, Ведогонь-театр
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