Мэрия Москвы хочет разрешить работу театров и кинотеатров в июле. Если заболеваемость будет расти, открытие перенесут на более поздний срок.

Сергей Собянин не назвал конкретной даты открытия кинозалов, отметив только, что этот этап снятия ограничений будет одним из последних. Также пока нет предположений о том, когда снова разрешат концерты, фестивали и массовые мероприятия. Роспотребнадзор оставил за собой право ограничивать их до конца 2020 года в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Единственный в Зеленограде «Ведогонь-театр» находится на ремонте с ноября 2018 года, сейчас там идут отделочные работы во внутренних помещениях, монтируются светильники в кабинетах и холлах. Подрядчик обещает открыть театр в конце июля 2020 года.