Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит зрителям, и они смогут легко настроить её на приёмнике в машине.

Кинотеатр откроется фильмом «Зелёная книга», получившим в прошлом году три «Золотых глобуса» и три «Оскара». Следом покажут «Туннель: опасно для жизни» — начало в 21:40. Третиий сеанс — «Идеальный пациент» в 23:55.

В репертуаре на ближайшие недели запланированы также фильмы:

«Хороший доктор»

«Во всё тяжкое»

«Идеальные незнакомцы»

«Стриптизерши»

и другие.

Стоимость билета на одно авто:

750 рублей — на новинки проката;

600 рублей — на фильмы, уже выходившие в прокате.

Приобрести билеты на сеансы в автокинотеатр можно уже сейчас на сайте kinoteatr.ru или с помощью мобильного приложения «Кинотеатры»:

Проверять билеты на въезде будут по QR-коду, который вышлют в письме с подтверждением оплаты.

Автокинотеатр на парковке «Зеленопарка» будет работать ежедневно.

Сравнительно недалеко от Зеленограда в четверг, 11 июня, открылся автокинотеатр «Каро под звездами» на территории «Крокус Сити» на 66-м километре МКАД. Ориентир: ближайшая станция метро — «Мякинино» «синей» ветки (третья после «Пятницкого шоссе»). Здесь стоимость билета за одну машину — 800 рублей.



В Подмосковье в четверг открылось ещё несколько кинопаркингов. Ближайшие к Зеленограду расположены в городском парке в Солнечногорске и на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре. Эти автокинотеатры бесплатные, работают не каждый день, показывают прошлогодние и ещё более старые фильмы.

Когда откроются кинотеатры в Москве, пока неизвестно. Мэр Собянин сказал, что это может произойти в июле.