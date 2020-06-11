Открытие первого автокинотеатра Объединенной сети кинотеатров («Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино») состоится на паркинге ТРЦ «Зеленопарк» в субботу, 13 июня в 19 часов.
На площадке установят 16-метровый экран от технического партнера — компании «Спектр Видео». Экран расположен так, что одинаково хороший обзор будет для всех зрителей: и на передних, и на задних рядах. Кинотеатр рассчитан на 50 легковых автомобилей.
Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит зрителям, и они смогут легко настроить её на приёмнике в машине.
Кинотеатр откроется фильмом «Зелёная книга», получившим в прошлом году три «Золотых глобуса» и три «Оскара». Следом покажут «Туннель: опасно для жизни» — начало в 21:40. Третиий сеанс — «Идеальный пациент» в 23:55.
В репертуаре на ближайшие недели запланированы также фильмы:
- «Хороший доктор»
- «Во всё тяжкое»
- «Идеальные незнакомцы»
- «Стриптизерши»
и другие.
Стоимость билета на одно авто:
- 750 рублей — на новинки проката;
- 600 рублей — на фильмы, уже выходившие в прокате.
Приобрести билеты на сеансы в автокинотеатр можно уже сейчас на сайте kinoteatr.ru или с помощью мобильного приложения «Кинотеатры»:
- для IOS: https://clck.ru/NwEfq
- для Android: https://clck.ru/NwF4j
Проверять билеты на въезде будут по QR-коду, который вышлют в письме с подтверждением оплаты.
Автокинотеатр на парковке «Зеленопарка» будет работать ежедневно.
Сравнительно недалеко от Зеленограда в четверг, 11 июня, открылся автокинотеатр «Каро под звездами» на территории «Крокус Сити» на 66-м километре МКАД. Ориентир: ближайшая станция метро — «Мякинино» «синей» ветки (третья после «Пятницкого шоссе»). Здесь стоимость билета за одну машину — 800 рублей.
В Подмосковье в четверг открылось ещё несколько кинопаркингов. Ближайшие к Зеленограду расположены в городском парке в Солнечногорске и на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре. Эти автокинотеатры бесплатные, работают не каждый день, показывают прошлогодние и ещё более старые фильмы.
Когда откроются кинотеатры в Москве, пока неизвестно. Мэр Собянин сказал, что это может произойти в июле.