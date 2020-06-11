На парковке «Зеленопарка» открывается автокинотеатр 11.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Открытие первого автокинотеатра Объединенной сети кинотеатров («Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино») состоится на паркинге ТРЦ «Зеленопарк» в субботу, 13 июня в 19 часов.

На площадке установят 16-метровый экран от технического партнера — компании «Спектр Видео». Экран расположен так, что одинаково хороший обзор будет для всех зрителей: и на передних, и на задних рядах. Кинотеатр рассчитан на 50 легковых автомобилей.

Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит зрителям, и они смогут легко настроить её на приёмнике в машине.

Кинотеатр откроется фильмом «Зелёная книга», получившим в прошлом году три «Золотых глобуса» и три «Оскара». Следом покажут «Туннель: опасно для жизни» — начало в 21:40. Третиий сеанс — «Идеальный пациент» в 23:55.

В репертуаре на ближайшие недели запланированы также фильмы:

  • «Хороший доктор»
  • «Во всё тяжкое»
  • «Идеальные незнакомцы»
  • «Стриптизерши»
    и другие.

Стоимость билета на одно авто:

  • 750 рублей — на новинки проката;
  • 600 рублей — на фильмы, уже выходившие в прокате.

Приобрести билеты на сеансы в автокинотеатр можно уже сейчас на сайте kinoteatr.ru или с помощью мобильного приложения «Кинотеатры»:

Проверять билеты на въезде будут по QR-коду, который вышлют в письме с подтверждением оплаты.

Автокинотеатр на парковке «Зеленопарка» будет работать ежедневно.

Сравнительно недалеко от Зеленограда в четверг, 11 июня, открылся автокинотеатр «Каро под звездами» на территории «Крокус Сити» на 66-м километре МКАД. Ориентир: ближайшая станция метро — «Мякинино» «синей» ветки (третья после «Пятницкого шоссе»). Здесь стоимость билета за одну машину — 800 рублей.

В Подмосковье в четверг открылось ещё несколько кинопаркингов. Ближайшие к Зеленограду расположены в городском парке в Солнечногорске и на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре. Эти автокинотеатры бесплатные, работают не каждый день, показывают прошлогодние и ещё более старые фильмы.

Когда откроются кинотеатры в Москве, пока неизвестно. Мэр Собянин сказал, что это может произойти в июле.

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Метки:
автомобиль, кино, Зеленопарк
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