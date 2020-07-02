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Улицу Калинина в Зеленограде предложили переименовать из-за причастности к репрессиям. Название взамен — улица Василия Ревякина 02.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов предложил мэрии переименовать улицу Калинина в Зеленограде, так как этот руководитель СССР подписывал постановления о репрессиях и разрешил расстреливать детей с 12 лет.

Также Михаил Калинин принял решения о массовом переселении поволжских немцев, чеченцев и ингушей, калмыков, балкарцев и карачаевцев. По мнению бывшего следователя, «имя детоубийцы и уголовного преступника на карте Москвы дискредитирует и оскорбляет каждого жителя», написал он.

Улица Калинина расположена в СНТ «Трамвай» в 9-м микрорайоне, рядом с Дворцом творчества и площадью Колумба. На ней стоят семь частных домов и хозпостройки. Степанов предлагает переименовать ее в честь генерала Василия Ревякина, депутата Моссовета и коменданта Москвы. В 1941—1942 годах он командовал 8-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в боях в районе Зеленограда.

История дачного некоммерческого товарищества «Трамвай» началась в 1937 году, когда работникам московского трамвайного депо был выделен в бессрочное пользование участок земли. Тогда это был настоящий медвежий уголок, в поселке не было электричества, и за керосином для ламп ходили в лавку за Школьное озеро.

В мэрии согласились изучить предложение бывшего следователя, уточняет «Коммерсант». По данным издания, Степанов известен своей борьбой за память о жертвах большевизма. До этого он требовал возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина, предлагал установить памятник расстрелянным участникам контрреволюционного восстания в Нижегородской области, а также добивался отмены ведомственной медали имени генпрокурора СССР Романа Руденко, члена «тройки».

Сейчас именем Калинина в Москве также названы сквер на Авиамоторной улице и одна из линий метро. Бывший следователь намерен заняться и ей, но позже: сначала он ждет ответа от главы Чечни Рамзана Кадырова, так как в республике есть поселок Калинина, а в Грозном есть улицы Калинина.

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Метки:
микрорайон 9, история города, переименование
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Обсуждение
Виктор Пендюрин
12 минут назад
Может быть хватит уже самих себя говном обмазывать? Ведь ни в одной стране мира нет такого, чтобы хаяли свою историю.
Хрюря Пампукская
12 минут назад
Бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорю Степанову на пенсии скучно стало? Я не против, если переименование будет сделано ЗА ЕГО СЧЕТ!
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