Также Михаил Калинин принял решения о массовом переселении поволжских немцев, чеченцев и ингушей, калмыков, балкарцев и карачаевцев. По мнению бывшего следователя, «имя детоубийцы и уголовного преступника на карте Москвы дискредитирует и оскорбляет каждого жителя», написал он.

Улица Калинина расположена в СНТ «Трамвай» в 9-м микрорайоне, рядом с Дворцом творчества и площадью Колумба. На ней стоят семь частных домов и хозпостройки. Степанов предлагает переименовать ее в честь генерала Василия Ревякина, депутата Моссовета и коменданта Москвы. В 1941—1942 годах он командовал 8-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в боях в районе Зеленограда.

История дачного некоммерческого товарищества «Трамвай» началась в 1937 году, когда работникам московского трамвайного депо был выделен в бессрочное пользование участок земли. Тогда это был настоящий медвежий уголок, в поселке не было электричества, и за керосином для ламп ходили в лавку за Школьное озеро.

В мэрии согласились изучить предложение бывшего следователя, уточняет «Коммерсант». По данным издания, Степанов известен своей борьбой за память о жертвах большевизма. До этого он требовал возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина, предлагал установить памятник расстрелянным участникам контрреволюционного восстания в Нижегородской области, а также добивался отмены ведомственной медали имени генпрокурора СССР Романа Руденко, члена «тройки».

Сейчас именем Калинина в Москве также названы сквер на Авиамоторной улице и одна из линий метро. Бывший следователь намерен заняться и ей, но позже: сначала он ждет ответа от главы Чечни Рамзана Кадырова, так как в республике есть поселок Калинина, а в Грозном есть улицы Калинина.