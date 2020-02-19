Это дорога между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Гуськова, между заводом «Микрон» и зеленоградским автокомбинатом. На онлайн-картах название пока старое.
Решение о присвоении нового названия проезду принято на заседании президиума правительства Москвы. С инициативой переименования 1-го Западного проезда выступил председатель совета директоров ПАО «Микрон» Геннадий Красников, его поддержали депутаты района Матушкино.
Камиль Ахметович Валиев (1931-2010) — выдающийся российский ученый, физик-теоретик, один из создателей отечественной электронной промышленности. В 1965 году он возглавил НИИМЭ и завод «Микрон», которым руководил до 1978 года. В 1967 году основал в МИЭТе кафедру интегральных полупроводниковых схем и возглавлял её до 1981 года, заведовал кафедрой физических и технологических проблем микроэлектроники в МФТИ. В 80-х годах возглавлял направления микроэлектроники в академических институтах, а в 1988 стал первым директором Физико-технологического института (ФТИАН) и руководил зеленоградским институтом проблем проектирования в микроэлектронике (ранее НИИ САПР).
С именем Валиева связаны блестящие работы по теории и эксперименту в области магнитно-резонансной спектроскопии конденсированных сред, спектроскопии комбинационного и релеевского рассеяния и инфракрасного поглощения света в жидкостях. Он разрабатывал физические основы микроэлектронной технологии, а в последние годы жизни работал над темой квантовых компьютеров.
«Камиль Ахметович — в первую очередь выдающийся ученый, — рассказал „Зеленоград.ру“ академик Геннадий Красников. — Руководить научно-исследовательским институтом — НИИ молекулярной электроники — может только ученый. Надо постоянно принимать решения: с одной стороны, какие направления развивать, с другой — адекватно оценивать результаты научно-исследовательской работы, определять проблемные вопросы и их решать. Результаты НИИМЭ с 1965 по 1977 год связаны с Камилем Ахметовичем. И разработанные тогда продукты „Микрон“ выпускал ещё в течение 10-20 лет — такая база была заложена».
В Северной и Западной промзонах еще остались Западные и просто номерные проезды. Два года назад проезд 683 переименовали в улицу Конструктора Лукина по инициативе зеленоградского совета ветеранов электронной промышленности. Предложения о переименовании улиц, проездов, остановок и других общественных мест могут исходить и от жителей, но должны быть утверждены районными депутатами, а затем одобрены специальной комиссией в правительстве Москвы.