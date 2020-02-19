С именем Валиева связаны блестящие работы по теории и эксперименту в области магнитно-резонансной спектроскопии конденсированных сред, спектроскопии комбинационного и релеевского рассеяния и инфракрасного поглощения света в жидкостях. Он разрабатывал физические основы микроэлектронной технологии, а в последние годы жизни работал над темой квантовых компьютеров.

«Камиль Ахметович — в первую очередь выдающийся ученый, — рассказал „Зеленоград.ру“ академик Геннадий Красников. — Руководить научно-исследовательским институтом — НИИ молекулярной электроники — может только ученый. Надо постоянно принимать решения: с одной стороны, какие направления развивать, с другой — адекватно оценивать результаты научно-исследовательской работы, определять проблемные вопросы и их решать. Результаты НИИМЭ с 1965 по 1977 год связаны с Камилем Ахметовичем. И разработанные тогда продукты „Микрон“ выпускал ещё в течение 10-20 лет — такая база была заложена».

В Северной и Западной промзонах еще остались Западные и просто номерные проезды. Два года назад проезд 683 переименовали в улицу Конструктора Лукина по инициативе зеленоградского совета ветеранов электронной промышленности. Предложения о переименовании улиц, проездов, остановок и других общественных мест могут исходить и от жителей, но должны быть утверждены районными депутатами, а затем одобрены специальной комиссией в правительстве Москвы.