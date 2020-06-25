После карантина некоторые магазины в «Зеленопарке» не откроются 25.06.2020 ZELENOGRAD.RU

«Зеленопарк» с 25 июня постепенно возвращается к полноценному режиму работы. Однако не все магазины, расположенные в торгово-развлекательном центре, откроются после карантина.

На сегодняшний день известно, что из «Зеленопарка» ушли магазин косметики МАС и магазин украшений Bonita. Правда, в обоих случаях это не связано с вынужденным простоем из-за пандемии коронавируса. Закрытие было запланировано ещё до ограничений, уточнили «Зеленоград.ру» в торговом центре.

Магазины техники, спортивные гипермаркеты, магазины одежды в большинстве вернулись к обычным рабочим условиям. В последних, в частности, уже открыты примерочные.

26 июня открываются кафе быстрого питания «СупРис» и «Суши Wok» — пока только на вынос, как и остальные точки фудкорт-зоны. В этот же день начнут работу магазин модной одежды, обуви и аксессуаров Stylogie, магазин косметики Mixit, салон-парикмахерская «Точка красоты».

В субботу, 27-го, откроется брендовый магазин одежды H&M.

В ближайшие два-три дня вернутся к работе магазин игрушек «Той-ру» и Океанариум.

Из развлекательных точек пока открыты только батутный центр «Атмосфера», плюс на парковке «Зеленопарка» действует автокинотеатр. Остальные развлечения закрыты до особого распоряжения.

С четверга также вновь пустили автобусы по маршруту ТРЦ «Зеленопарк» — Крюково с прежним расписанием.

Всего в «Зеленопарке» на сегодняшний день 125 магазинов, а также «островные» торговые точки (киоски) и «Ашан», сообщили нам в торгово-развлекательном центре.

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Метки:
магазины, коронавирус, карантин, Зеленопарк
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