Владелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова сказала «Зеленоград.ру», что они приняли решение уезжать, хотя вложили вложили в этот объект больше 40 млн, полностью отремонтировав его: «Там была разруха, мы вставляли окна, делали лестницы, чинили крышу». По ее словам, причина в том, что арендодатель требовал выплатить полную аренду за все время простоя. Кроме Зеленограда, с такой позицией владельца помещения они столкнулись только в одном месте (в Москве у «Андерсона» более 20 точек) — все остальные арендодатели шли навстречу.

В управляющей компании «Вега», которая сдает эти помещения, подтвердили, что «Андерсон» съезжает. По словам собеседника «Зеленоград.ру», «они вообще ничего не хотели платить». Хотя компания якобы предлагала им компромисс. Также закрылась «Траттория Ди Джулия», Сейчас в этом помещении на площади Юности остаются работать кафе «Русский лес» и «Колбасофф».

В зеленоградском «Андерсоне» работало около 50 человек.