Семейное кафе «Андерсон» в Зеленограде съезжает из-за карантина. Ему не удалось договориться о снижении аренды 22.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Площадь Юности из-за эпидемии коронавируса потеряло два кафе: в апреле съехала «Траттория Ди Джулия», сейчас начался вывоз вещей кафе «Андерсон». В кафе утверждают, что с них требовали аренду за все время простоя. Арендодатель в свою очередь говорит, что предлагал компромисс.

Владелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова сказала «Зеленоград.ру», что они приняли решение уезжать, хотя вложили вложили в этот объект больше 40 млн, полностью отремонтировав его: «Там была разруха, мы вставляли окна, делали лестницы, чинили крышу». По ее словам, причина в том, что арендодатель требовал выплатить полную аренду за все время простоя. Кроме Зеленограда, с такой позицией владельца помещения они столкнулись только в одном месте (в Москве у «Андерсона» более 20 точек) — все остальные арендодатели шли навстречу.

В управляющей компании «Вега», которая сдает эти помещения, подтвердили, что «Андерсон» съезжает. По словам собеседника «Зеленоград.ру», «они вообще ничего не хотели платить». Хотя компания якобы предлагала им компромисс. Также закрылась «Траттория Ди Джулия», Сейчас в этом помещении на площади Юности остаются работать кафе «Русский лес» и «Колбасофф».

В зеленоградском «Андерсоне» работало около 50 человек.

Читайте также
Единственный боулинг Зеленограда закрылся из-за карантина. Почему не помогли государственные меры поддержки
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Должна ли местная администрация помочь сохранить в Зеленограде кафе «Андерсон»?
Да, нужно поговорить с арендодателем
Нет, это не их дело
Всё равно
Проголосовали 210 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Жителей Московской области начали бесплатно тестировать на антитела к короновирусу Новости
За падение дочери семья пыталась отсудить у школы 500 тысяч рублей. Они хотят, чтобы детей перестали считать виноватыми в травмах, пока за ними присматривает учитель Истории
Семейное кафе «Андерсон» в Зеленограде съезжает из-за карантина. Им не удалось договориться о снижении аренды Новости
Стало известно, как пройдет трамвайная линия от Москвы до Шереметьево. Её могут продлить до Зеленограда Новости
Активисты стоят в одиночных пикетах на «бетонке». Они протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода Новости
Иммунитет к коронавирусу по результатам тестирования нашли почти у 16% зеленоградцев Новости
Профессор МИЭТ Дмитрий Громов: «Студент должен помнить, что знания — это товар» Партнерский материал
На Школьном озере спасли тонувшую пьяную женщину Новости
Собянин: на тестовом голосовании газоны победили парковки. У жителей есть вопросы к результатам Новости
Крутой склон вдоль Савелкинского проезда постригли радиоуправляемой газонокосилкой. Её закрепили на тросе Жизнь
Вход в подъезд с помощью распознавания лица внедряют в шести домах Зеленограда Новости
В МФЦ снова можно попасть без предварительной записи Новости
Электричество, отопление и вода подорожают с 1 июля 2020 года Новости
Мэрия согласовала проект нового дома в 9-м микрорайоне. Правда, его строят уже несколько месяцев Новости
По дороге из Зеленограда в Москву снесли самострои с шинами, надгробиями и цветметом Новости
Дом почти на 400 квартир строят в новом жилом комплексе в Ржавках. Следом планируют ещё три многоэтажки — подробная информация о проекте Новости
В электричках начали устанавливать бесконтактные санитайзеры для рук Новости
«Лента» запустила доставку заказов по Зеленограду Новости
Салюта и других мероприятий в честь парада Победы в Зеленограде не будет Новости
Как поликлиники, больница и роддом возвращаются к обычной работе после эпидемии. Первый этап Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру