25 июня в Москве смогут начать работать торговые центры. Возобновится и маршрут «ТРЦ Зеленопарк — Крюково».

Он будет ездить по обычному расписанию. Отправление от Крюково — ежедневно с 08:00 до 21:20, интервал движения 20-25 минут. Отправление от ТРЦ Зеленопарк — ежедневно с 08:40 до 23:00, интервал движения 20-25 минут. О том, когда возобновится маршрут Голубое-Зеленопарк, пока не сообщается.

В Зеленопарке с 25 июня начнут работать магазины одежды. Фудкорт-зона и зоны развлечений остаются закрытыми до особого распоряжения.