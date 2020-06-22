Стало известно, как пройдет трамвайная линия от Москвы до Шереметьево. Её могут продлить до Зеленограда 22.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Сейчас разрабатываемый проект презентует Дирекция московского транспортного узла. Трамвайная линия от «Планерной» до «Меги» в Химках проходит почти параллельно Ленинградскому шоссе, а затем пересекает его и уходит на Международное — к аэропорту.

Пилотный участок пройдет до Химок, а потом будет продлен до Шереметьево. Под трамвайную линию выделены 11 земельных участков общей площадью почти восемь га. Протяженность линии 19,6 км. Остальные параметры ориентировочные: 31 млн пассажиров в год, 6-8 остановок, скорость — 60 км/ч.

Это давние планы: проект скоростного трамвая от «Планерной"до Химок начал разрабатываться Москвой и Московской областью еще в 2013 году. В 2018-м утверждено продление линии до Шереметьево как инвестиционный проект. Кто инвестор, неизвестно.

А наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов предлагает дотянуть эту линию до Зеленограда. Эти планы Титов обозначил в начале года — в перспективе есть возможность запустить трамвай из Москвы по Ленинградскому шоссе в 5-й микрорайон. Он считает, что Ленинградка частично освободится с запуском МЦД и снижением стоимости проезда по платной трассе М-11 для жителей Зеленограда. Скоростной трамвай реален, если найти инвестора — концессионера, как это было со строительством М-11.

«Когда я недавно заявил про трамвай, я сделал это не просто так, — сказал Андрей Титов в интервью „Зеленоград.ру“ — Потому что в России уже есть инвестор, который готов сделать ГЧП-проект — трамвай до Шереметьево. Если он это сделает, почему бы ему до Зеленограда как-нибудь не дотянуть? Это ещё одна ветка, потом. Там вообще ни одного рубля бюджетного не будет. А этот проект уже существует, договорённости уже есть. Об этом многие не знают, но он уже существует. Почему бы нам к этому не подмазаться?»

В группе «Московский транспорт» не верят в этот проект. «В презентации не скрывают, что в роли частника-инвестора видят застройщиков участков, прилегающих к линиям скоростного трамвая. Только девелоперам сам трамвай не нужен. Достаточно лишь показать картинку с будущей трамвайной линией и квартиры, построенные в чистом поле, начинают расходиться, как горячие пирожки. Не строятся серьезные проекты в области общественного транспорта на частные деньги. Поэтому никаких трамваев пока не будет».

У правительства Московской области также был проект скоростной трамвайной линии (или легкорельсового транспорта, ЛРТ) через 26 городов вокруг Москвы. Предполагалось реализовать его на условиях частно-государственного партнерства. Но пока речь идет только утверждении проектов планировок отдельных участков для строительства рельсовых линий — и поиске инвесторов, а реализация проекта может занять больше десяти лет. И главное, людям нужно ездить не вокруг Москвы, а в Москву из области — на работу, а ближайший к Зеленограду рассматриваемый участок ЛРТ — между «Шереметьево» и Красногорском. Рассматривается возможность стыковки ЛРТ и МЦД.

68% участников опроса «Зеленоград.ру» не верят, что появится ветка рельсового транспорта от Москвы до Зеленограда. Метро в Зеленоград не обещают — во всяком случае, в ближайшие годы. Очередную точку в этой истории поставил в начале года бывший заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, заявив, что метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области». Будущая железнодорожная линия Зеленоград—Раменское (МЦД-3) позиционируется властями как наземное метро.

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Метки:
пассажирский транспорт, ремонт и строительство дорог, Титов Андрей Михайлович
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