Пилотный участок пройдет до Химок, а потом будет продлен до Шереметьево. Под трамвайную линию выделены 11 земельных участков общей площадью почти восемь га. Протяженность линии 19,6 км. Остальные параметры ориентировочные: 31 млн пассажиров в год, 6-8 остановок, скорость — 60 км/ч.

Это давние планы: проект скоростного трамвая от «Планерной"до Химок начал разрабатываться Москвой и Московской областью еще в 2013 году. В 2018-м утверждено продление линии до Шереметьево как инвестиционный проект. Кто инвестор, неизвестно.

А наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов предлагает дотянуть эту линию до Зеленограда. Эти планы Титов обозначил в начале года — в перспективе есть возможность запустить трамвай из Москвы по Ленинградскому шоссе в 5-й микрорайон. Он считает, что Ленинградка частично освободится с запуском МЦД и снижением стоимости проезда по платной трассе М-11 для жителей Зеленограда. Скоростной трамвай реален, если найти инвестора — концессионера, как это было со строительством М-11.

«Когда я недавно заявил про трамвай, я сделал это не просто так, — сказал Андрей Титов в интервью „Зеленоград.ру“ — Потому что в России уже есть инвестор, который готов сделать ГЧП-проект — трамвай до Шереметьево. Если он это сделает, почему бы ему до Зеленограда как-нибудь не дотянуть? Это ещё одна ветка, потом. Там вообще ни одного рубля бюджетного не будет. А этот проект уже существует, договорённости уже есть. Об этом многие не знают, но он уже существует. Почему бы нам к этому не подмазаться?»

В группе «Московский транспорт» не верят в этот проект. «В презентации не скрывают, что в роли частника-инвестора видят застройщиков участков, прилегающих к линиям скоростного трамвая. Только девелоперам сам трамвай не нужен. Достаточно лишь показать картинку с будущей трамвайной линией и квартиры, построенные в чистом поле, начинают расходиться, как горячие пирожки. Не строятся серьезные проекты в области общественного транспорта на частные деньги. Поэтому никаких трамваев пока не будет».

У правительства Московской области также был проект скоростной трамвайной линии (или легкорельсового транспорта, ЛРТ) через 26 городов вокруг Москвы. Предполагалось реализовать его на условиях частно-государственного партнерства. Но пока речь идет только утверждении проектов планировок отдельных участков для строительства рельсовых линий — и поиске инвесторов, а реализация проекта может занять больше десяти лет. И главное, людям нужно ездить не вокруг Москвы, а в Москву из области — на работу, а ближайший к Зеленограду рассматриваемый участок ЛРТ — между «Шереметьево» и Красногорском. Рассматривается возможность стыковки ЛРТ и МЦД.

68% участников опроса «Зеленоград.ру» не верят, что появится ветка рельсового транспорта от Москвы до Зеленограда. Метро в Зеленоград не обещают — во всяком случае, в ближайшие годы. Очередную точку в этой истории поставил в начале года бывший заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, заявив, что метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области». Будущая железнодорожная линия Зеленоград—Раменское (МЦД-3) позиционируется властями как наземное метро.