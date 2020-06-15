Строящиеся дома в 19-м микрорайоне обещают передать под заселение в сентябре 15.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Сдать корпуса 1934 и 1935 под заселение жителей пятиэтажек к сентябрю обещают строители. В домах есть подземные паркинги. Кого именно переселят в эти дома, пока неизвестно.

Корпуса 1934 и 1935 строятся на пустыре возле Георгиевского проспекта, на Овражной улице, по программе реновации — для переселения жильцов из старых пятиэтажек, идущих под снос. Это 14-этажные дома, на 91 и 97 квартир соответственно. Строит их компания «Альтстрой». Руководитель компании Анатолий Корнейчук сказал, что к сентябрю строители смогут предоставить корпуса к заселению, сообщает префектура. Префект Анатолий Смирнов сказал, что у него «нет никаких оснований не доверять обещаниям строителей.

Сколько мест будет в платных подземных паркингах, не уточняется. В проекте заложено 104 машиноместа в двух домах, но эти параметры могли измениться на этапе согласования и строительства. Смирнов отметил, что переселенцам повезло с наличием подземных гаражей, но «дело это недешёвое». В проекте реконструкции 19-го микрорайона также есть обычные уличные парковки и многоуровневый паркинг. Префектура пишет почему-то об одном таком гараже, хотя в проекте заложены два — на 300 и 621 машины, их построят на Заводской возле железной дороги.

Читайте также
Что на самом деле будет с парковками после реновации 19-го микрорайона?

Реновация затронет весь 19-й микрорайон — снесут почти все жилые дома. Возле Георгиевского проспекта находится пока первая стартовая площадка, здесь будет три новостройки. Третий дом, корпус 1936, уже строится. В числе первых снесут дома 8 и 14 на Заводской улице, поскольку на их месте построят новые. Точного списка, какие дома и когда будут сносить, и куда кого переселять, пока нет.

Читайте также
Сколько людей будет жить в 19 микрорайоне после реновации? Подсчет «Зеленоград.ру»

Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома:

  • в 9-м микрорайоне — корпуса 925, 926, 927;
  • в 10-м микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя;
  • в 18-м микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810;
  • в 19-м микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице; дома 2, 4, 6 на Советской улице; дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки; дома 2 и 4 на улице 1 Мая; дома 2, 6 и 10 на улице Крупской; дом 1 на улице Ленина.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, крюково (микрорайон 19), реновация, улица овражная
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку Новости
Строящиеся дома в 19-м микрорайоне обещают передать под заселение в сентябре Новости
Забор вокруг новостроек в третьем микрорайоне могут снести, если к ноябрю его не узаконят Новости
Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах Новости
На детской площадке в парке Победы починили сломанные батуты Новости
Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам Новости
Москвичи стали чаще отказываться от личного авто. Но эпидемия может изменить эту тенденцию Новости
Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки Новости
Кино и театры в Москве планируют открыть в июле Новости
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом Новости
Закончилась история утки на клумбе в парке Победы. У неё вылупились птенцы и она ушла из-под охраны Жизнь
«Жулики мимикрируют под честных энергетиков». В почтовые ящики разложили уведомления о замене электросчетчиков. В Мосэнергосбыте назвали их мошенническими Новости
Пешеходный мост и причал лодочной станции на городском пруду облюбовали для прыжков в воду. Спасатели следят за безопасностью Новости
Торговые центры в Подмосковье откроются с 25 июня Новости
Между участниками голосования по поправкам в Конституцию разыграют сертификаты на покупки на 10 млрд рублей. Их можно потратить на парковку, магазины и рестораны Новости
Число заболевших коронавирусом в Москве перевалило за 200 тысяч. Как развивается эпидемия Новости
Газоны у меня дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально? Ответы
На парковке «Зеленопарка» открывается автокинотеатр Новости
Первый в этом году донорский марафон начинается в зеленоградской больнице. Принимают кровь у «обычных» доноров и плазму у переболевших ковид-19 Новости
Каршеринг «Делимобиль» возобновил поминутную аренду Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру