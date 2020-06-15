Сдать корпуса 1934 и 1935 под заселение жителей пятиэтажек к сентябрю обещают строители. В домах есть подземные паркинги. Кого именно переселят в эти дома, пока неизвестно.
Корпуса 1934 и 1935 строятся на пустыре возле Георгиевского проспекта, на Овражной улице, по программе реновации — для переселения жильцов из старых пятиэтажек, идущих под снос. Это 14-этажные дома, на 91 и 97 квартир соответственно. Строит их компания «Альтстрой». Руководитель компании Анатолий Корнейчук сказал, что к сентябрю строители смогут предоставить корпуса к заселению, сообщает префектура. Префект Анатолий Смирнов сказал, что у него «нет никаких оснований не доверять обещаниям строителей.
Сколько мест будет в платных подземных паркингах, не уточняется. В проекте заложено 104 машиноместа в двух домах, но эти параметры могли измениться на этапе согласования и строительства. Смирнов отметил, что переселенцам повезло с наличием подземных гаражей, но «дело это недешёвое». В проекте реконструкции 19-го микрорайона также есть обычные уличные парковки и многоуровневый паркинг. Префектура пишет почему-то об одном таком гараже, хотя в проекте заложены два — на 300 и 621 машины, их построят на Заводской возле железной дороги.
Реновация затронет весь 19-й микрорайон — снесут почти все жилые дома. Возле Георгиевского проспекта находится пока первая стартовая площадка, здесь будет три новостройки. Третий дом, корпус 1936, уже строится. В числе первых снесут дома 8 и 14 на Заводской улице, поскольку на их месте построят новые. Точного списка, какие дома и когда будут сносить, и куда кого переселять, пока нет.
Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома:
- в 9-м микрорайоне — корпуса 925, 926, 927;
- в 10-м микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя;
- в 18-м микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810;
- в 19-м микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице; дома 2, 4, 6 на Советской улице; дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки; дома 2 и 4 на улице 1 Мая; дома 2, 6 и 10 на улице Крупской; дом 1 на улице Ленина.