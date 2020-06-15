Корпуса 1934 и 1935 строятся на пустыре возле Георгиевского проспекта, на Овражной улице, по программе реновации — для переселения жильцов из старых пятиэтажек, идущих под снос. Это 14-этажные дома, на 91 и 97 квартир соответственно. Строит их компания «Альтстрой». Руководитель компании Анатолий Корнейчук сказал, что к сентябрю строители смогут предоставить корпуса к заселению, сообщает префектура. Префект Анатолий Смирнов сказал, что у него «нет никаких оснований не доверять обещаниям строителей.



Сколько мест будет в платных подземных паркингах, не уточняется. В проекте заложено 104 машиноместа в двух домах, но эти параметры могли измениться на этапе согласования и строительства. Смирнов отметил, что переселенцам повезло с наличием подземных гаражей, но «дело это недешёвое». В проекте реконструкции 19-го микрорайона также есть обычные уличные парковки и многоуровневый паркинг. Префектура пишет почему-то об одном таком гараже, хотя в проекте заложены два — на 300 и 621 машины, их построят на Заводской возле железной дороги.