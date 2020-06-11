Первый в этом году донорский марафон начинается в зеленоградской больнице. Принимают кровь у «обычных» доноров и плазму у переболевших ковид-19 11.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Сбор крови и плазмы пройдет в отделении трансфузиологии больницы с 13 по 30 июня. Донорский марафон приурочен ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня. В этом году из-за эпидемии коронавируса — только по предварительной записи. Сдать кровь могут люди от 18 до 55 лет.

Записаться можно по будням с 12:00 до 16:00 по телефонам: 8 (499) 735-32-93, 8 (499) 734-23-43. Запись нужна, чтобы не создавать очередей и дистанцировать людей. При записи скажут, когда надо приходить. По будням будут принимать как доноров крови, так и доноров плазмы, переболевших коронавирусом лёгкой или средней тяжести. По субботам: 13, 20 и 27 июня — только переболевших ковид-19.

Каждый донор проходит обследование: измерение температуры, сбор антропометрических данных, полный анамнез, развёрнутый анализ крови, в том числе на инфекционные маркеры, анализ крови для определения группы крови (у тех, кто сдает кровь впервые). После этого врач-трансфузиолог принимает решение о допуске к сдаче крови.

У доноров, перенёсших коронавирус, должно пройти не менее 21 дня после момента обращения к врачу при лечении в поликлинике и не менее 14 дней при лечении в больнице.

В качестве компенсации за бесплатный обед после сдачи крови каждый донор получит 1212 рублей. Выплаты донорам с антителами на ковид — 1205 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5000 рублей за 600-650 мл плазмы. Разовая сдача иммунной плазмы — от 300 до 650 мл.

С собой нужно иметь паспорт. У донора не должно быть противопоказаний к сдаче крови — подробно о них здесь.

Кровь с антителами к ковид-19 начали принимать в зеленоградской больнице (ГКБ имени М. П. Кончаловского) в начале мая и продолжают это делать. Иммунная плазма нужна для лечения тяжелобольных с коронавирусом. Острого дефицита крови в больнице сейчас нет, но запасы нужны, в частности, для других городских больниц. Нынешняя акция приурочена ко Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня, и призвана обратить внимание на проблему.

Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 1 (остановка «Горбольница», автобусы 10, 19, 31). Служба крови находится рядом с приёмным отделением. У неё отдельный вход, доноры не пересекаются с пациентами больницы, и сотрудники отделения трансфузиологии минимально контактируют с другими службами клиники.

Читайте также
В зеленоградской больнице начали принимать кровь с антителами к ковид-19. Первым донором стала переболевшая заведующая реанимацией
Читайте также
«Я понял, что не смогу каждого студента отвести за руку в отделение переливания крови». Зуфар Зиннатуллин о создании в МИЭТе донорского движения
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, эпидемия, донор
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Газоны у меня дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально? Ответы
На парковке «Зеленопарка» открывается автокинотеатр Новости
Первый в этом году донорский марафон начинается в зеленоградской больнице. Принимают кровь у «обычных» доноров и плазму у переболевших ковид-19 Новости
Число заболевших коронавирусом в Москве перевалило за 200 тысяч. Как развивается эпидемия Новости
Многострадальный синхротрон. История самого дорогого и самого бесполезного объекта зеленоградской науки Истории
Зеленоградский НИИ физических проблем передали Курчатовскому институту Новости
На переходе между 19-м и 20-м микрорайонами сделают экспериментальный островок безопасности. От идеи поставить там светофор пока отказались Новости
Каршеринг «Делимобиль» возобновил поминутную аренду Новости
Жильцы дома у Чёрного озера закрыли свой двор шлагбаумом Новости
Пять автомобилей сгорело за сутки на парковке у гостиницы «Микрон». Фото Новости
Дятел, зяблик, рябинник, белка и куница — кого можно встретить в лесопарке между Берёзовой аллеей и Дунькиным прудом. Фото Жизнь
Почему не все салоны красоты открылись — Собянин же разрешил? Оказывается, сотрудников неожиданно обязали пройти тест на ковид Новости
Как сэкономить 11 рублей в электричке Москва — Крюково Новости
Продление проездных, которые закончились во время карантина, начнётся с 12 июня. Но только для тех, кто мало ездил Новости
Утку, высиживающую птенцов на клумбе в парке, огородили Жизнь
Наш МИЭТ Константин Лялин: «Тот, кто живет в своей среде — по-настоящему счастлив» Истории
От площади Юности к 1 микрорайону сделают ещё один переход. Потому что там ходит много людей Новости
Департамент транспорта переосмыслит движение пешеходов: больше переходов, дорожек и велосипедистов, меньше ожидания у светофоров Новости
Собянин снимает карантин: с 9 июня отменяются пропуска и открываются парикмахерские, с 16 — летние веранды и стоматологии, с 23 — рестораны, фитнесы и детсады Новости
На Солнечной аллее по программе реновации построят четыре дома, а не три. Как они будут выглядеть Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру