Сбор крови и плазмы пройдет в отделении трансфузиологии больницы с 13 по 30 июня. Донорский марафон приурочен ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня. В этом году из-за эпидемии коронавируса — только по предварительной записи. Сдать кровь могут люди от 18 до 55 лет.

Записаться можно по будням с 12:00 до 16:00 по телефонам: 8 (499) 735-32-93, 8 (499) 734-23-43. Запись нужна, чтобы не создавать очередей и дистанцировать людей. При записи скажут, когда надо приходить. По будням будут принимать как доноров крови, так и доноров плазмы, переболевших коронавирусом лёгкой или средней тяжести. По субботам: 13, 20 и 27 июня — только переболевших ковид-19.



Каждый донор проходит обследование: измерение температуры, сбор антропометрических данных, полный анамнез, развёрнутый анализ крови, в том числе на инфекционные маркеры, анализ крови для определения группы крови (у тех, кто сдает кровь впервые). После этого врач-трансфузиолог принимает решение о допуске к сдаче крови.



У доноров, перенёсших коронавирус, должно пройти не менее 21 дня после момента обращения к врачу при лечении в поликлинике и не менее 14 дней при лечении в больнице.



В качестве компенсации за бесплатный обед после сдачи крови каждый донор получит 1212 рублей. Выплаты донорам с антителами на ковид — 1205 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5000 рублей за 600-650 мл плазмы. Разовая сдача иммунной плазмы — от 300 до 650 мл.



С собой нужно иметь паспорт. У донора не должно быть противопоказаний к сдаче крови — подробно о них здесь.



Кровь с антителами к ковид-19 начали принимать в зеленоградской больнице (ГКБ имени М. П. Кончаловского) в начале мая и продолжают это делать. Иммунная плазма нужна для лечения тяжелобольных с коронавирусом. Острого дефицита крови в больнице сейчас нет, но запасы нужны, в частности, для других городских больниц. Нынешняя акция приурочена ко Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня, и призвана обратить внимание на проблему.

Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 1 (остановка «Горбольница», автобусы 10, 19, 31). Служба крови находится рядом с приёмным отделением. У неё отдельный вход, доноры не пересекаются с пациентами больницы, и сотрудники отделения трансфузиологии минимально контактируют с другими службами клиники.