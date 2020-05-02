В зеленоградской больнице начали принимать кровь с антителами к ковид-19. Первым донором стала переболевшая заведующая реанимацией 02.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В начале этой неделе горбольница им. Кончаловского сообщила, что готова приступить к формированию банка плазмы для лечения тяжелобольных с ковид-19. Сдавать кровь пригласили добровольцев, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию. Первым донором стала Людмила Емельянова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии.

Переливание донорской плазмы выздоровевших пациентов (COVREC, плазмы с антителами на коронавирус нового типа) — один из эффективных методов лечения коронавируса в условиях отсутствия вакцины, считают в столичном Клиническом комитете по борьбе с коронавирусом, состоящем из главврачей коронавирусных стационаров.

Узнав после болезни, что отделение трансфузиологии начало работу с донорами-реконвалесцентами, Людмила Емельянова решила «внести свой вклад в общее дело и хоть чуть-чуть отомстить злобному вирусу за себя и за тех, кого не удалось спасти», рассказали в горбольнице.

Отделение трансфузиологии ГКБ им. Кончаловского уже заготовило первые 600 мл иммунной плазмы для лечения тяжелобольных с ковид-19. Плазма прошла патогенную инактивацию и заморожена, пробы еще дополнительно протестируют на наличие коронавируса, антител к нему и HLA-антител у женщин.

На прошлой неделе кровь у переболевших коронавирусом начали принимать в двух места в Москве — в НИИ СП им. Склифосовского, где метод лечения сразу опробовали на первых больных, и в Центре крови им. Гаврилова. Переболевшие зеленоградцы уже сдавали плазму там. Например, наш читатель Алексей Л. рассказал, что сдал кровь 29 апреля в НИИ Склифосовкого.

Тогда же появились призывы к тем, кто уже выздоровел от коронавируса, — на сегодняшний день в Москве таких уже около 5800 человек, — прийти и сдать кровь. С самого начала эпидемии в системе здравоохранения ведётся учёт заболевших ковид-19 по тестам на коронавирус и карантинным предписаниям, но неизвестно, приглашают ли их адресно на сдачу крови.

Для доноров крови с антителами на коронавирус в Москве установили выплаты: 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 за 600 мл.

Донорами плазмы COVREC могут стать все желающие в возрасте 18-55 лет, кто перенес коронавирус легкой или средней тяжести и уже полностью выздоровел. Другие требования — вес не менее 50 кг, отсутствие противопоказаний к донорству. Всем, кто переболел коронавирусной инфекцией, обязательно нужно иметь при себе справку из стационара или поликлиники, где лечили ковид-19.

Прием в отделении трансфузиологии горбольницы ведется строго по записи: 8-499-735-3293, 8-499-734-2343 (в будни с 13:00 до 17:00). Отделение по-прежнему работает с донорами крови и ее компонентов, но для донорства плазмы будут выделены специальные дни.

Горячая линия по донорству плазмы в Москве: 8-495-870-4516, ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Метки:
коронавирус, карантин, донор, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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