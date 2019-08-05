С каждым разом я вводил что-то новое, делал кроводачи более организованными и похожими на День донора. Ввёл простую форму регистрации, написал шаблоны сообщений, ввёл анкету обратной связи, с помощью которой студенты оценивали мою работу.

В сентябре появились первокурсники, которые были готовы к чему-то новому и согласны на всё. Самым эффективным способом донести информацию о донорской акции, как ни странно, оказалась группа «Подслушано МИЭТ» из «ВКонтакте».

Акции совершенствовались всё больше и больше. Появились свои правила, регламент, СМС-рассылки, отбор доноров. Осенью 2014-го ребята из Волонтёрского центра МИЭТ (тогда их было всего человек восемь) предложили присоединиться к ним и стали мне помогать. Первая акция, похожая на то, что сейчас мы называем «День донора», прошла 8 декабря 2014-го, этот день и считаем датой основания Движения — в этому году празднуем пятилетие.

Дальше всё пошло по накатанной — набрал сначала трех сотрудников, потом этого стало мало. Появилась потребность в дизайнере, фотографе. Определилась организационная структура: руководитель, заместитель руководителя, отдел по работе с донорами, пресс-служба. Все обязанности расписаны, каждый знает своё дело. Нарисовали логотип, разработали линейку сувенирной продукции, завели страницы в социальных сетях. Вот так плавно Донорское движение и Волонтёрский центр стали независимыми друг от друга объединениями.