У каждого своя отговорка, чтобы не сдавать кровь, говорит студент второго курса магистратуры зеленоградского МИЭТа Зуфар Зиннатуллин: «это больно», «у меня нет на это времени», «это опасно для моего здоровья» и так далее. Но сегодня ты донор, завтра — реципиент.
К Зуфару часто обращаются близкие люди тех, кому срочно требуется донорская кровь. «Я не могу отвечать им отговорками — я нахожу доноров, распространяю информацию, я иду и сам сдаю кровь», — говорит Зуфар и рассказывает корреспонденту Zelenograd.ru, как в МИЭТе появилась целая структура, организующая сдачу крови.
— Я думал о донорстве крови ещё на первом курсе, когда мне не было и 18 лет. Ближе к совершеннолетию решил, что при первой же возможности сдам кровь, эту задумку поддержал мой одногруппник. Несколько дней я искал информацию о сдаче крови в интернете, но источники друг другу не соответствовали: люди перевирали факты, придумывали много мифов, которые с реальностью ничего общего не имеют.
28 марта 2014 года мне исполнилось 18 лет, а 1 апреля, тщательно подготовившись морально и физически, мы с одногруппником пошли сдавать кровь. Первый раз оказался действительно особенным, было страшно скорее больше от неведения, чем от вида крови, шприцов и так далее. Очень удивило добродушие и открытость всех сотрудников отделения трансфузиологии тогда ещё 3-й городской больницы. Все: регистратор, лаборант, врачи, буфетчица — были приветливыми и совсем не похожими на сотрудников государственных учреждений. Когда я прошёл все этапы и сдал кровь, стало ясно, что информация, найденная в интернете, расходится с действительностью.
После донации я сделал фото, разместил на своих страницах в социальных сетях. Помимо хвалебных комментариев, посыпалось много вопросов: где можно сдать кровь, что нужно для этого сделать, какие обследования пройти и т. п. Чтобы не отвечать на однотипные вопросы, я создал чат, добавил всех туда и начал всё объяснять.
Потом понял, что проще будет выделить один день для этого и сходить в пункт сдачи крови вместе с ребятами. Ребята, сдав кровь, рассказывали об этом своим друзьям. Количество тех, кто хотел присоединиться, росло в геометрической прогрессии, и бывало такое, что я сопровождал доноров несколько дней подряд, пропуская занятия в институте. Сначала это были два-три человека, затем всё больше и больше.
С каждым разом я вводил что-то новое, делал кроводачи более организованными и похожими на День донора. Ввёл простую форму регистрации, написал шаблоны сообщений, ввёл анкету обратной связи, с помощью которой студенты оценивали мою работу.
В сентябре появились первокурсники, которые были готовы к чему-то новому и согласны на всё. Самым эффективным способом донести информацию о донорской акции, как ни странно, оказалась группа «Подслушано МИЭТ» из «ВКонтакте».
Акции совершенствовались всё больше и больше. Появились свои правила, регламент, СМС-рассылки, отбор доноров. Осенью 2014-го ребята из Волонтёрского центра МИЭТ (тогда их было всего человек восемь) предложили присоединиться к ним и стали мне помогать. Первая акция, похожая на то, что сейчас мы называем «День донора», прошла 8 декабря 2014-го, этот день и считаем датой основания Движения — в этому году празднуем пятилетие.
Дальше всё пошло по накатанной — набрал сначала трех сотрудников, потом этого стало мало. Появилась потребность в дизайнере, фотографе. Определилась организационная структура: руководитель, заместитель руководителя, отдел по работе с донорами, пресс-служба. Все обязанности расписаны, каждый знает своё дело. Нарисовали логотип, разработали линейку сувенирной продукции, завели страницы в социальных сетях. Вот так плавно Донорское движение и Волонтёрский центр стали независимыми друг от друга объединениями.
На 4-м курсе я проходил практику в Национальном фонде развития здравоохранения, там мы создавали всероссийские мероприятия для организаторов донорского движения, фактически курировали все студенческие Дни донора в вузах Москвы. Пообщавшись с представителями медицинского сообщества, с коллегами из других вузов, я многое узнал и понял. Было решено менять стратегию Донорского движения МИЭТ.
Я понял, что не смогу каждого студента отвести за руку в отделение переливания крови. Они сами в состоянии найти учреждение по карте, дойти и понять, в какой кабинет заходить. Наша задача — рассказать как можно большему числу студентов о том, что кровь сдавать важно и почему нужно делать это регулярно. Уже неуместно, кстати, говорить «студенты»: порядка 10 процентов наших доноров — это выпускники, сотрудники МИЭТа и просто жители Зеленограда.
Чтобы отвечать на вопросы потенциальных доноров, мы организовали онлайн-поддержку в чате во «ВКонтакте», где отвечаем практически круглосуточно. Дни донора теперь проводим всего четыре-шесть раз в год. Но движение существует каждый день, а не от акции к акции. Сарафанное радио работает отлично, ребята рассказывают друг другу о своих подвигах, отправляют к нам своих знакомых, а мы консультируем, мотивируем и поддерживаем сувенирами.
Сейчас я завершаю обучение в МИЭТе, но помогать Донорскому движению планирую и дальше. Стоит отметить, у нас в штате сейчас более половины сотрудников вуз окончили, но продолжают принимать участие в организации акций — кто-то удалённо, а кто-то даже приезжает из Москвы, чтобы помогать.
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