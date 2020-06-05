Мусор на комплекс по переработке отходов рядом с Зеленоградом будут завозить с «бетонки». Для этого реконструируют существующую дорогу через лес 05.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Путем к будущему комплекс по переработке отходов «Поварово» станет уже существующая дорога, идущая через земли лесничества. Для этого ее асфальтируют и переложат часть подземных коммуникаций. Мусоровозы будут заезжать на нее с окружной дороги А107 и ехать только через лес.

На сайте Мособлархитектуры опубликовали документацию по планировке будущей дороги к мусорному объекту в Поварово. Из нее следует, что проезд начнется на примыкании к автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» и закончится прямо у комплекса по переработке отходов.

Сейчас на этом месте, согласно Яндекс.Картам, уже есть проселочная дорога, идущая через лес.

По дороге длиной 3,6 километров будут ездить только грузовые машины со скоростью 80 км/ч, ширина каждой из двух полос движения — три метра. Дорогу асфальтируют. Общая площадь, которую в итоге займет проезд к комплексу, составит 26,5 га.

Документацию по планировке разработали в Государственном автономном учреждении Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. Например, в октябре 2019 года активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в районе деревни Лыткино в знак протеста. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать. Но в полиции знали об акции — на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам.

В июне 2019 дети записали обращение к Путину по этому же поводу: «У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас». В феврале 2020 года активисты «Экообороны Московской области» остановили земляные работы в районе запланированного комплекса. Их проводили неизвестные без разрешительных документов. На участке 50:09:0050626:2623, который соседствует со свалкой и территорией под будущий мусороперерабатывающий комплекс (КПО), в настоящее время «идет строительство объекта» Министерства обороны РФ, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска. До этого в ответе администрации на запрос прокуратуры говорилось, что на этом месте идет вырубка деревьев для будущего комплекса.

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Метки:
экология, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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