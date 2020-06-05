Путем к будущему комплекс по переработке отходов «Поварово» станет уже существующая дорога, идущая через земли лесничества. Для этого ее асфальтируют и переложат часть подземных коммуникаций. Мусоровозы будут заезжать на нее с окружной дороги А107 и ехать только через лес.

На сайте Мособлархитектуры опубликовали документацию по планировке будущей дороги к мусорному объекту в Поварово. Из нее следует, что проезд начнется на примыкании к автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» и закончится прямо у комплекса по переработке отходов.

Сейчас на этом месте, согласно Яндекс.Картам, уже есть проселочная дорога, идущая через лес.