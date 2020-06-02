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Загруженность парков теперь можно отследить по карте 02.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На портале mos.ru появилась интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха. По окрашенным в разные цветам участкам можно понять, насколько безлюдно в парке и стоит ли отказаться от прогулки там.

Территория парков и мест отдыха на карте окрашена в зависимости от загруженности и доступности. Зеленый цвет означает, что посетителей в парке мало. Желтый говорит, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее из-за достаточного количества гуляющих. Красный — что людей на этой территории сейчас очень много и лучше там не гулять. По задумке мэрии, такая карта поможет жителям планировать прогулки заранее, соблюдая при этом социальную дистанцию и снижая риск заражения коронавирусом.

На карту можно попасть по ссылке. Одновременно на ней размещены графики прогулок, установленные для каждого дома.

На момент публикации все парки в нашем городе были открыты для посещения. Зеленоградцы уже давно требовали открыть лесопарки: они используются не только для прогулок, но и для перемещения по городу, в них есть разветвленная сеть пешеходных дорожек, которая позволяет людям не ходить одной дорогой.

Примечательно, что мэрия считает озелененной территорией площадь Юности — хотя там и нет деревьев, но это, конечно, место для прогулок. Отслеживается посещаемость и узкой озелененной полосы между Центральным проспектом и 3-м микрорайоном — люди используют дорожки через неё, чтобы идти к своим домам, но их тоже перекрывали. При этом ни пляж на городском пруду, ни южный берег Школьного озера с пешеходной дорожкой вдоль него не считаются зонами для прогулок.

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Метки:
коронавирус, карантин
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Интересно, для Москвы (ок, внутримкадной Москвы), может, было бы актуально и в нормальное время, по аналогии с пробками. Хотя, в принципе, и так понятно, что если хочешь спокойно погулять - лучше Главный ботанический сад, а не допустим, Парк Горького или Аптекарский огород в выходные.
А у нас в основном местные гуляют.
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