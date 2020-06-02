Территория парков и мест отдыха на карте окрашена в зависимости от загруженности и доступности. Зеленый цвет означает, что посетителей в парке мало. Желтый говорит, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее из-за достаточного количества гуляющих. Красный — что людей на этой территории сейчас очень много и лучше там не гулять. По задумке мэрии, такая карта поможет жителям планировать прогулки заранее, соблюдая при этом социальную дистанцию и снижая риск заражения коронавирусом.

На карту можно попасть по ссылке. Одновременно на ней размещены графики прогулок, установленные для каждого дома.

На момент публикации все парки в нашем городе были открыты для посещения. Зеленоградцы уже давно требовали открыть лесопарки: они используются не только для прогулок, но и для перемещения по городу, в них есть разветвленная сеть пешеходных дорожек, которая позволяет людям не ходить одной дорогой.

Примечательно, что мэрия считает озелененной территорией площадь Юности — хотя там и нет деревьев, но это, конечно, место для прогулок. Отслеживается посещаемость и узкой озелененной полосы между Центральным проспектом и 3-м микрорайоном — люди используют дорожки через неё, чтобы идти к своим домам, но их тоже перекрывали. При этом ни пляж на городском пруду, ни южный берег Школьного озера с пешеходной дорожкой вдоль него не считаются зонами для прогулок.