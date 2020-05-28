Расписание, по которым жители определенного дома могут с 1 июня выходить для прогулок появилась на сайте мэрии.

Выбрать нужный дом можно в строке поиска. Для Зеленограда начните набирать Зеленоград и в выпадающем списке выберите город Зеленоград, затем начните набирать корпус и номер корпуса — в выпадающем списке выберите нужный дом. Готовьтесь ждать или пробовать ещё раз — на момент публикации карта работала очень медленно.

Другой способ выбрать дом — кликнуть на него, но этот способ на момент публикации вообще не заработал. Ещё обещают вывесить график прогулок в подъездах и разложить по почтовым ящикам.

В итоге вам покажут к какой из шести групп относится ваш дом, даты возможных прогулок и даже двухкилометровый радиус, за который не рекомендуют выходить. Сервис доступен на странице mos.ru/progulka