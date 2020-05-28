Расписание, по которым жители определенного дома могут с 1 июня выходить для прогулок появилась на сайте мэрии.
Выбрать нужный дом можно в строке поиска. Для Зеленограда начните набирать Зеленоград и в выпадающем списке выберите город Зеленоград, затем начните набирать корпус и номер корпуса — в выпадающем списке выберите нужный дом. Готовьтесь ждать или пробовать ещё раз — на момент публикации карта работала очень медленно.
Другой способ выбрать дом — кликнуть на него, но этот способ на момент публикации вообще не заработал. Ещё обещают вывесить график прогулок в подъездах и разложить по почтовым ящикам.
В итоге вам покажут к какой из шести групп относится ваш дом, даты возможных прогулок и даже двухкилометровый радиус, за который не рекомендуют выходить. Сервис доступен на странице mos.ru/progulka
В соответствии с указом мэра с 1 июня на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной. Все дома разделили на шесть групп, для каждой группы определили график «прогулочных дней». Кроме mos.ru он будет опубликован на «Яндексе» и в мобильных приложениях.