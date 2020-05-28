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На сайте мэрии появилась карта с расписанием прогулок 28.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Расписание, по которым жители определенного дома могут с 1 июня выходить для прогулок появилась на сайте мэрии.

Выбрать нужный дом можно в строке поиска. Для Зеленограда начните набирать Зеленоград и в выпадающем списке выберите город Зеленоград, затем начните набирать корпус и номер корпуса — в выпадающем списке выберите нужный дом. Готовьтесь ждать или пробовать ещё раз — на момент публикации карта работала очень медленно.

Другой способ выбрать дом — кликнуть на него, но этот способ на момент публикации вообще не заработал. Ещё обещают вывесить график прогулок в подъездах и разложить по почтовым ящикам.

В итоге вам покажут к какой из шести групп относится ваш дом, даты возможных прогулок и даже двухкилометровый радиус, за который не рекомендуют выходить. Сервис доступен на странице mos.ru/progulka

В соответствии с указом мэра с 1 июня на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной. Все дома разделили на шесть групп, для каждой группы определили график «прогулочных дней». Кроме mos.ru он будет опубликован на «Яндексе» и в мобильных приложениях.

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Метки:
коронавирус, карантин
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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Ну как обычно части Зеленограда нет на сайте мэрии (мос.ру). Отсутсвуют адреса: город Зеленоград, корпус 1462 например (четырехзначные корпуса вообще отсутсвуют).
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