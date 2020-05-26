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Пешеходные дорожки от Центрального проспекта к домам перекрыли. Потому что это тоже парк 26.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Между Центральным проспектом и 3-м микрорайоном проходит полоска зелени, шириной около 30 метров, пересеченная удобными пешеходными дорожками. Эти дорожки оказались перекрыты лентой с объявлением «посещение парка временно приостановлено». Гулять в этом «парке» особо негде, а по перекрытым дорожкам вдоль Центрального проспекта многие ходят к своим домам.

Действительно, из-за эпидемии посещение парков закрыто по всей Москве, но в Зеленограде многие лесопарки используют, чтобы пройти через них из одной части города в другую. Перекрытия создают неудобства и могут вредить — из-за уменьшение числа возможных пешеходных маршрутов люди вынуждены чаще ходить рядом, увеличивая риск заражения.

По результатам опроса, более 90% читателей «Зеленоград.ру» поддерживают открытие лесопарков для прохода, прогулок и пробежек. Из-за усталости от карантина и несуразности запретов, люди игнорируют их. А пренебрежение одними ограничениями подрывает доверие ко всей системе мер против эпидемии.

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Скорее всего ленты скоро оборвут, коммунальщики снова их повесят и так будет до отмены ограничений. Пока их срок — до 31 мая. Будут ли они продлены и на сколько, пока неизвестно.

Такое противостояние местных жителей и администрации может длиться долго и переходить от мягкой форме к агрессивной. Например, на Школьном озере, дорожки возле которого перегородили металлическим ограждением, его сначала отодвигали и вежливо просили повесить ленточку, а когда ограждения приварили, сломали их.

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Метки:
микрорайон 3, карантин, эпидемия
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Обсуждение
Kill Digit
6 часов назад
В объявлении ложь и провокация, т.к. в Указе Мэра речь идёт о закрытии парков перечень которых обозначен в указе (да и то закрыты только для массовых мероприятий) и зеленоградских зон там нет, а не всех мест с деревьями и дорожками, так что на лицо перегибы на местах или тупое исполнение негласных распоряжений, а Указ Мэра эти деятели в глаза не видели.

Указ 12-УМ в ред.59-УМ:
3. Временно приостановить:
3.1. Проведение в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

...

Приложение 2
к указу Мэра Москвы
от 21 мая 2020 г. № 59-УМ
Приложение 2
к указу Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ
Перечень парков культуры и отдыха, музеев-заповедников, музеевусадеб, иных территорий общего пользования
(введен указом Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ)
1. Выставка достижений народного хозяйства.
2. Парк Бабушкинский.
3. Ландшафтный парк Митино.
4. Парк Джамгаровский пруд

...

54. Усадьба Останкино.
55. Московский зоопарк


Отредактировано: 27-05-2020, 11:47
Kill Digit
6 часов назад
Скорее всего ленты скоро оборвут, коммунальщики снова их повесят и так будет до отмены ограничений.
Скорее повториться история школьного озера и территорию обнесут забором и заварят по просьбам трудящихся.
Пока их срок — до 31 мая.
Уже поговаривают о продлении до 12 или 15 июня.

Кстати из-за этих переносов окончания ограничений, Мосгортранс не продлевает истёкшие в период ограничений проездные указывая что они будут продлены после снятия ограничений (и это при том что многие уже вышли на работу и может быть нужен проездной уже сейчас) и при этом не раскрывают информацию какой объём проездных буде восстановлен, только последний или все заряженные в период ограничений, а на вопросы лишь зачитывают что всё будет хорошо и когда нибудь чего нибудь продлят. То есть вынуждают покупать всё новые проездные для проезда (уже имеется остаток на неделю и целый 30 дневный проездной, т.к. изначально ограничения были лишь до 12 апреля) или использовать деньги на счету тройки. И при этом всём для восстановления ограничено количество поездок, в противном случае точно не восстановят ни чего - 15 поездок с 30 марта до 31 мая. То есть выходит, если сейчас за деньги накатать больше, то и истекшие в период ограничений проездные могут не восстановить.
Обратился для продления в киоск Мосготранс (в новостных заметках они фигурируют как точки продления карантинных проездных) там о продлении карантинных проездных вообще не в курсе (не говорят что их не продлевают до 31 мая) и отправляют продлевать их в метро Москвы (где получается вас так же пошлют до 31 мая,
а то и позже в случае очередного переноса окончания ограничений).

Отредактировано: 27-05-2020, 10:02
Валентин Родионов
6 часов назад
Есть подходящая русская пословица: заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибет.
Сергей Пшеничников
5 часов назад
Ты прочитал все 46 страниц собянинских запретов? Уважаю и сочувствую!

Смирнов! В отставку как потерявший доверие не пора ли?
Степанова Ольга
4 часа назад
Только это скорее не дураки, а вредители
Юлия Кондрашова
1 час назад
Нет предела идиотизму коммунальщиков. В 9-м районе перевязаны коротенькие дорожки возле дворца детского творчества, проходящие сквозь газон и ведущие к частным жилым домам. Ну и дорога, идущая вдоль этого самого дворца тоже обвязана.
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