Действительно, из-за эпидемии посещение парков закрыто по всей Москве, но в Зеленограде многие лесопарки используют, чтобы пройти через них из одной части города в другую. Перекрытия создают неудобства и могут вредить — из-за уменьшение числа возможных пешеходных маршрутов люди вынуждены чаще ходить рядом, увеличивая риск заражения.

По результатам опроса, более 90% читателей «Зеленоград.ру» поддерживают открытие лесопарков для прохода, прогулок и пробежек. Из-за усталости от карантина и несуразности запретов, люди игнорируют их. А пренебрежение одними ограничениями подрывает доверие ко всей системе мер против эпидемии.