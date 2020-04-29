С началом режима самоизоляции входы в зеленоградские лесопарки были перекрыты. Однако для многих горожан дорога через лес — это удобный путь к ближайшему магазину или на работу, позволяющий в том числе избежать поездок на автобусе рядом с другими людьми.

Местный житель Денис, который опубликовал эту фотографию, говорит: «Как мило! Стоит выйти из интернета, и сразу всё вокруг такое адекватное и доброе. И люди нормальные».