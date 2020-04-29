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Местные жители попросили полицию убрать ограждение на входе в парк. Очень вежливо 29.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за эпидемии прогулочная зона вокруг Школьного озера закрыта металлическими ограждениями. Местные жители регулярно отодвигали их, а теперь пытаются по-хорошему договориться с полицией.

«Уважаемые полицейские, мы, жители 11 и 10 микрорайонов с пониманием относимся к тому, что вы закрываете проход. Это ваша обязанность. Вместе с тем, ежедневно народ загородку снимает и, конечно, будет снимать, — говорится в записке, прикрепленной к ограждению. — Чем крепче вы завяжете, тем больше вероятность, что народ сломает загородку (жалко загородку!). Предлагаю сэкономить усилия: завязывайте на тонкую веревку. Так будет легче и вам, и народу».

С началом режима самоизоляции входы в зеленоградские лесопарки были перекрыты. Однако для многих горожан дорога через лес — это удобный путь к ближайшему магазину или на работу, позволяющий в том числе избежать поездок на автобусе рядом с другими людьми.

Местный житель Денис, который опубликовал эту фотографию, говорит: «Как мило! Стоит выйти из интернета, и сразу всё вокруг такое адекватное и доброе. И люди нормальные».

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Метки:
коронавирус, школьное озеро, карантин
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Ляляка Московская
Вчера, 16:43
Молодцы !
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