В середине мая пляжный берег Школьного озера решили полностью заблокировать, чтобы люди не гуляли там во время пандемии. На всех входах железные ограждения приварили к забору. Попасть внутрь стало невозможно. Дорогой через Школьное озеро пользовались не только в развлекательных целях, и сейчас часть ограждений сломана. Но насквозь пройти все равно нельзя.
Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что изменилось спустя неделю после того, как ограждения приварили. На некоторых решетках выломали прутья, чтобы открыть проход. На входе по асфальтированной тропинке из 11 микрорайона решетка сломана и можно пройти.
Только смысла в этом нет, потому что выйти практически нельзя. Решетка рядом с вышкой МЧС в целости. Но была сломана решетка, рядом с парковкой, которая пользовалась популярностью и позволяла сократить путь в 10 микрорайон. Однако на днях на решетку приварили новые прутья — квадратные и более крепкие — больше там не пройти.
Сломали решетку рядом со второй пикниковой зоной в лесу, там есть проход. Также оторвали и отбросили в сторону решетку, которая была между забором и водой. Ограждения на всех остальных входах целы.
Не совсем понятен смысл перекрытия прохода, потому что другой берег озера остался открыт. Он немного менее благоустроенный, но там есть спортивные площадки и местные жители гуляют там. Закрыть тот берег было бы сложнее — там нет забора и проход негде закрыть.
Внутри огороженной территории корреспондент встретил только несколько молодых спортсменов на брусьях. На входе висело предупреждение, что использование детских и спортивных площадок временно приостановлено из-за коронавируса.
Незадолго до этого люди оставляли записку: «Чем крепче вы завяжете, тем больше вероятность, что народ сломает загородку (жалко загородку!). Предлагаю сэкономить усилия: завязывайте на тонкую веревку. Так будет легче и вам, и народу». Мы устраивали голосования, в которых большинство поддержали местных жителей и выразили уверенность, что решетки сломают.