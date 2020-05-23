В середине мая пляжный берег Школьного озера решили полностью заблокировать, чтобы люди не гуляли там во время пандемии. На всех входах железные ограждения приварили к забору. Попасть внутрь стало невозможно. Дорогой через Школьное озеро пользовались не только в развлекательных целях, и сейчас часть ограждений сломана. Но насквозь пройти все равно нельзя.

Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что изменилось спустя неделю после того, как ограждения приварили. На некоторых решетках выломали прутья, чтобы открыть проход. На входе по асфальтированной тропинке из 11 микрорайона решетка сломана и можно пройти.

Только смысла в этом нет, потому что выйти практически нельзя. Решетка рядом с вышкой МЧС в целости. Но была сломана решетка, рядом с парковкой, которая пользовалась популярностью и позволяла сократить путь в 10 микрорайон. Однако на днях на решетку приварили новые прутья — квадратные и более крепкие — больше там не пройти.