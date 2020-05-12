Железные ограждения приварили на всех входах к пляжной стороне Школьного озера. Местные жители убирали их, пытались договориться с полицией, чтобы проход не закрывали, но в итоге его перекрыли полностью и стали охранять. Прогулки в парках во время эпидемии запрещены.
Незадолго до этого люди оставляли записку: «Чем крепче вы завяжете, тем больше вероятность, что народ сломает загородку (жалко загородку!). Предлагаю сэкономить усилия: завязывайте на тонкую веревку. Так будет легче и вам, и народу». Мы проводили голосование и местных жителей поддержали около 800 человек и около 200 были против прогулок у озера в эпидемию.
Полицейских поставили со стороны моста, рядом со спасательной вышкой, возможно они охраняют ограду или не дают перелезть через нее, ведь этот берег Школьного озера полностью огорожен забором. В последние дни вокруг озера гуляло очень много народу. К сожалению, многие используют этот путь для похода в магазин или на работу, и теперь он стал чуть длиннее (и грязнее).
Местная жительница застала рабочих «Жилищника» за сваркой. Она задала им вопросы и они тоже признали, что работа бессмысленна, но просто за нее платят.