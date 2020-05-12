Заварили проход на Школьное озеро и поставили вокруг полицию. Раньше ограждения убирали местные жители, чтобы погулять у воды 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Железные ограждения приварили на всех входах к пляжной стороне Школьного озера. Местные жители убирали их, пытались договориться с полицией, чтобы проход не закрывали, но в итоге его перекрыли полностью и стали охранять. Прогулки в парках во время эпидемии запрещены.

Незадолго до этого люди оставляли записку: «Чем крепче вы завяжете, тем больше вероятность, что народ сломает загородку (жалко загородку!). Предлагаю сэкономить усилия: завязывайте на тонкую веревку. Так будет легче и вам, и народу». Мы проводили голосование и местных жителей поддержали около 800 человек и около 200 были против прогулок у озера в эпидемию.

Читайте также
Местные жители попросили полицию убрать ограждение на входе в парк. Очень вежливо

Полицейских поставили со стороны моста, рядом со спасательной вышкой, возможно они охраняют ограду или не дают перелезть через нее, ведь этот берег Школьного озера полностью огорожен забором. В последние дни вокруг озера гуляло очень много народу. К сожалению, многие используют этот путь для похода в магазин или на работу, и теперь он стал чуть длиннее (и грязнее).

Местная жительница застала рабочих «Жилищника» за сваркой. Она задала им вопросы и они тоже признали, что работа бессмысленна, но просто за нее платят.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Как думаете, ограждения сломают?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 16 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Молодежь устроила шумную автомобильную вечеринку на парковке «Зеленопарка». Организаторов задержали Новости
Новые выплаты на детей из-за эпидемии: сколько и кому положено Истории
Департамент здравоохранения объяснил, как правильно использовать маски и перчатки. Много вопросов осталось без ответов Ответы
На Крюковском рынке закрываются уличные палатки с продуктами. Администрация говорит, что борется с этническим криминалом Новости
«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод Новости
Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями Новости
«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться Новости
Нужно ли носить маску и перчатки на улице? Ответы
Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда Новости
За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать Новости
Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео Жизнь
Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
«Жилищник» рассказал, почему воняет краска, которой он красит подъезды Новости
Умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко Новости
Умер от коронавируса зеленоградский врач Алексей Харчук Новости
Лебедей вернули на Быково болото после зимовки Новости
Собянин ввел масочно-перчаточный режим в транспорте с 12 мая Новости
Ограничения в Москве продлили до 31 мая. Собянин рассказал о постепенном выходе из режима самоизоляции Новости
Собянин пообещал не отключать горячую воду в жилых домах до 1 июля Новости
В полтора раза увеличилось число официальных безработных. Рост не катастрофический, считают в префектуре Новости
Девочке из Зеленограда собирают 4 миллиона на лечение в Германии. Операция поможет ей избавиться от эпилепсии Новости
Власти представили проект научного центра в мебельной сфере в Крюково. Его уже начали строить без разрешения Новости
Ветер в грозу повалил деревья в лесопарке у площади Юности. Фото Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру