Железные ограждения приварили на всех входах к пляжной стороне Школьного озера. Местные жители убирали их, пытались договориться с полицией, чтобы проход не закрывали, но в итоге его перекрыли полностью и стали охранять. Прогулки в парках во время эпидемии запрещены.

Незадолго до этого люди оставляли записку: «Чем крепче вы завяжете, тем больше вероятность, что народ сломает загородку (жалко загородку!). Предлагаю сэкономить усилия: завязывайте на тонкую веревку. Так будет легче и вам, и народу». Мы проводили голосование и местных жителей поддержали около 800 человек и около 200 были против прогулок у озера в эпидемию.