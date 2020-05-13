В конце марта Зеленоград называли одним из лучших мест в столице, чтобы сидеть на карантине: здесь относительно мало людей, а в лесопарках есть разветвленная сеть пешеходных дорожек, которая позволяет людям не ходить одной дорогой. Но власти подошли к этому вопросу формально, перекрыв входы в лесопарки, будто они только для пикников. Где-то дорожки закрыты ленточками, а где-то настоящими заборами — в итоге число возможных пешеходных маршрутов уменьшилось, и люди вынуждены чаще ходить рядом друг с другом. Спустя полтора месяца к этому добавилась усталость от сидения дома и пришло понимание, что с этим решением что-то не так. Об этом во вторник написала в префектуру местная жительница Яна Теплова.
— Судя по ситуации, ограничительные меры могут продлиться и в июне. СМИ сообщают о возможности открытия части парков Москвы. Прошу рассмотреть возможность официально открыть территории лесопарка в Зеленограде для прогулок и пробежек, организовав патрулирование для пресечения пикников и скоплений на детских площадках. Не парк Победы и бульвары, а именно лес — как раз там возможны безопасные прогулки в одиночку или с членами семьи.
Обычный поход в супермаркет опаснее. Невозможно минимизировать сразу все риски, а минимизируя одни, можно значительно увеличить другие. Идёт второй месяц, люди и так выйдут ослабленными. Смысл карантинных мероприятий — в ограничении контактов для ограничения темпа распространения вируса, а не в нахождении в помещениях.
Пожалуйста, не нужно в ответе приводить указы мэра и т. д. Прошу именно рассмотреть возможность такой реализации зеленоградцами прав на благоприятную окружающую среду и на здоровье. Мы же не в центре Москвы живём, и даже не в городе с плотной квартальной застройкой. А это не учитывается.
При наличии таких ресурсов, как в Зеленограде, абсолютному большинству людей находиться в состоянии гиподинамии (тренироваться дома далеко не все могут), недостатка свежего воздуха и витамина D — это как-то против здравого смысла и само вредит здоровью, включая иммунную систему. Безопасности это не способствует. Думаю, это для многих актуально. Как минимум по физиологическим причинам.
(источник - https://www.mk.ru/moscow/2020/04/03/poseshhenie-nekotorykh-moskovskikh-parkov-okazalos-ne-zapreshheno.html)
Здесь то же самое повторяет представитель мэрии: https://tass.ru/moskva/8378487 "Все зеленые территории, любые парковые зоны в городе закрыты для посещений с целью ограждения людей от инфекции. Указом мэра предусмотрено, что без крайней необходимости выходить нельзя. Есть возможность выйти в ближайшие магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой, а также к месту работы".
По факту, кстати, многие входы в лесопарки Зеленограда не перекрывались.