— Судя по ситуации, ограничительные меры могут продлиться и в июне. СМИ сообщают о возможности открытия части парков Москвы. Прошу рассмотреть возможность официально открыть территории лесопарка в Зеленограде для прогулок и пробежек, организовав патрулирование для пресечения пикников и скоплений на детских площадках. Не парк Победы и бульвары, а именно лес — как раз там возможны безопасные прогулки в одиночку или с членами семьи.

Обычный поход в супермаркет опаснее. Невозможно минимизировать сразу все риски, а минимизируя одни, можно значительно увеличить другие. Идёт второй месяц, люди и так выйдут ослабленными. Смысл карантинных мероприятий — в ограничении контактов для ограничения темпа распространения вируса, а не в нахождении в помещениях.

Пожалуйста, не нужно в ответе приводить указы мэра и т. д. Прошу именно рассмотреть возможность такой реализации зеленоградцами прав на благоприятную окружающую среду и на здоровье. Мы же не в центре Москвы живём, и даже не в городе с плотной квартальной застройкой. А это не учитывается.

При наличии таких ресурсов, как в Зеленограде, абсолютному большинству людей находиться в состоянии гиподинамии (тренироваться дома далеко не все могут), недостатка свежего воздуха и витамина D — это как-то против здравого смысла и само вредит здоровью, включая иммунную систему. Безопасности это не способствует. Думаю, это для многих актуально. Как минимум по физиологическим причинам.