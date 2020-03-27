Специалисты посчитали, что самые благоприятные для карантина места — это те, которые обеспечены магазинами и аптеками, а концентрация населения в часы пик небольшая. В число наиболее благоприятных среди 130 районов Москвы вошли зеленоградские районы Савелки, Силино и Крюково. Также в «зеленой» зоне рейтинга — Матушино и Старое Крюково.
Рейтинг районов Москвы составляли консультант по недвижимости компания RRG и аналитическая компания по цифровым технологиям Habidatum. Они учитывали плотность дневного и ночного населения (человек на гектар), концентрацию людей — по сигналам от смартфонов — в часы пик (8:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00), обеспеченность магазинами с товарами повседневного спроса, относительным количеством аптек и поликлиник, а также их близость. Еще одним фактором стало относительное количество зараженных COVID-2019 — этих данных по районам официально нет, данные взяли у паблика Mash.
«Это постсоветские спальные районы с хорошо развитой и сложившейся инфраструктурой, где практически отсутствует офисная среда, невысокая концентрация дневного населения и его перемещения в течение дня. Также в этих районах пока либо не зафиксированы, либо зафиксировано минимальное количество случаев с диагнозом COVID-2019, что снижает риск потенциального заражения через контакты жителей», — указали авторы рейтинга.
Последние строчки рейтинга заняли Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское, Дорогомилово. Их авторы оценили как «высокоплотные», где при относительно высоких доходах жителей не всегда развита первичная инфраструктура.
По мнению составителей, их работа поможет москвичам оценить, насколько их район обеспечен инфраструктурой, а также «выстроить географию и регулярность своих перемещений». Правда, на время текущей эпидемии карта районов вряд ли поможет — сейчас маловероятно, что москвичи будут менять район проживания. Но смогут учесть эти данные в будущем.
Кроме того, рейтинг позволит ритейлерам увидеть, где не хватает их точек, и поможет им адаптировать свои предложения к запросам москвичей.