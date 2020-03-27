Рейтинг районов Москвы составляли консультант по недвижимости компания RRG и аналитическая компания по цифровым технологиям Habidatum. Они учитывали плотность дневного и ночного населения (человек на гектар), концентрацию людей — по сигналам от смартфонов — в часы пик (8:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00), обеспеченность магазинами с товарами повседневного спроса, относительным количеством аптек и поликлиник, а также их близость. Еще одним фактором стало относительное количество зараженных COVID-2019 — этих данных по районам официально нет, данные взяли у паблика Mash.

«Это постсоветские спальные районы с хорошо развитой и сложившейся инфраструктурой, где практически отсутствует офисная среда, невысокая концентрация дневного населения и его перемещения в течение дня. Также в этих районах пока либо не зафиксированы, либо зафиксировано минимальное количество случаев с диагнозом COVID-2019, что снижает риск потенциального заражения через контакты жителей», — указали авторы рейтинга.