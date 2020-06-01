В Московской области в ходе сезонного ремонта дорог заменили покрытие на 250 участках дорог. Среди них — четыре участка на Пятницком шоссе общей протяженностью 5,8 километров: ремонт коснулся участков 6,6—8,9 километр, 9,4 —11 километр, 15,2—15,8 и 22,1—23,4 километр.

Пропускная способность Пятницкого шоссе была исчерпана еще к 2018 году, но планов по его расширению по-прежнему нет. Проект платного дублёра не двигается — нет инвесторов. Автомобилисты предлагали, чтобы дополнительные полосы на Пятницком шоссе сделали за счет обочин — или сделали одну дополнительную полосу для реверсивного движения: по утрам в сторону Москвы, а вечером в сторону области. Это помогло бы разгрузить вечные пробки на трассе.

В марте 2019 года бывший заместитель мэра Марат Хуснуллин заявил, что делать что-либо с узкой и извилистой дорогой не будут: нет участков для расширения, много коммуникаций и частных собственников. Также в мэрии считают, что «Ласточки» частично разгрузили шоссе.