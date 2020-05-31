Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с 3 июня планирует открыть парикмахерские. «На это есть большой запрос от жителей. А то что получается, — сказал губернатор, — ездят мастера по домам — и это уже в какой-то подпольный бизнес превращается. Это не дело».

Сейчас чиновники разрабатывают меры предосторожности, которые должны будут соблюдать и сотрудники парикмахерских, и клиенты. Например, мастер должен быть с защитным прозрачным щитом на лице, а клиент — в маске. Впрочем, Роспотребнадзор разработал такие рекомендации ещё в конце апреля.

Московская мэрия о снятии ограничений с парикмахерских до 14 июня пока не говорит. Если в ближайшие дни мэр Собянин не передумает, то зеленоградцам станут доступны областные парикмахерские буквально через дорогу: например, в Андреевке и «Зеленопарке». При этом зеленоградские парикмахерские могут потерять часть клиентов.

Собянин говорит, что те отрасли, где требуется длительный контакт с клиентом, открывать пока рано: «И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух, а то и трёх тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализаций, это всё равно сотни людей».

Для Зеленограда действуют общемосковские ограничения, несмотря на то что он непосредственно граничит с относительно крупными посёлками Подмосковья, а плотность населения здесь меньше, чем в Москве. Пока ограничения действуют до 14 июня включительно. При этом подпольные салоны красоты в Зеленограде уже давно работают.