Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с 3 июня планирует открыть парикмахерские. «На это есть большой запрос от жителей. А то что получается, — сказал губернатор, — ездят мастера по домам — и это уже в какой-то подпольный бизнес превращается. Это не дело».
Сейчас чиновники разрабатывают меры предосторожности, которые должны будут соблюдать и сотрудники парикмахерских, и клиенты. Например, мастер должен быть с защитным прозрачным щитом на лице, а клиент — в маске. Впрочем, Роспотребнадзор разработал такие рекомендации ещё в конце апреля.
Московская мэрия о снятии ограничений с парикмахерских до 14 июня пока не говорит. Если в ближайшие дни мэр Собянин не передумает, то зеленоградцам станут доступны областные парикмахерские буквально через дорогу: например, в Андреевке и «Зеленопарке». При этом зеленоградские парикмахерские могут потерять часть клиентов.
Собянин говорит, что те отрасли, где требуется длительный контакт с клиентом, открывать пока рано: «И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух, а то и трёх тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализаций, это всё равно сотни людей».
Для Зеленограда действуют общемосковские ограничения, несмотря на то что он непосредственно граничит с относительно крупными посёлками Подмосковья, а плотность населения здесь меньше, чем в Москве. Пока ограничения действуют до 14 июня включительно. При этом подпольные салоны красоты в Зеленограде уже давно работают.
Пока решение по парикмахерским не принято, но с 29 мая в Московской области по постановлению губернатора открываются:
- строительные рынки и магазины — в частности, с 29 мая в полном масштабе открылся магазин ОБИ в торговом парке «Отрада» и «Леруа Мерлен» в Ржавках рядом с «Зеленопарком»;
- магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом с улицы;
- бытовые услуги (химчистки, ремонт одежды, обуви, компьютеров), площадь занимаемых помещений должна быть не более 400 квадратных метров с отдельным входом с улицы;
- библиотеки на выдачу книг, за исключением читальных залов, мероприятий в библиотеках;
- парки, но все места скопления людей не открываются (детские площадки, беседки, летние театры), при этом при прогулках в парке обязательно ношение маски.
Кроме того в Московской области:
- разрешили прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе для граждан из «группы риска» (65 лет, хронические заболевания), но не более двух человек совместно, на расстоянии пяти метров (если не проживают совместно);
- увеличили количество дежурных групп в детских садах;
- открыли МФЦ для физических лиц по услугам, которые нельзя получить без очного приема. Их работа будет осуществляться по предварительной записи;
- до 20 июня бесплатно обещают предоставить маски малообеспеченным семьям с детьми (20 штук на семью) и неработающим пенсионерам (шесть штук на человека);
- отменили запрет на посещение кладбищ.
Парикмахерские, кладбища, детские и спортивные площадки по-прежнему будут закрыты. С 1 июня могут открыться все магазины, часть бытовых услуг, с 5 июня — уличные продуктовые ярмарки.
В детских садах продолжают работать дежурные группы. Зеленоградские родители рассказывают, что администрация в частном порядке говорит им, что количество дежурных групп могут увеличить, если число детей в одной группе превысит 14 человек. Дежурные группы работают не во всех детсадах, поэтому некоторые родители вынуждены устраивать детей в группы не по месту жительства.
МФЦ возобновили работу с 25 мая, но есть ограничения для сотрудников и клиентов — они перечислены в приложении к указу мэра Собянина № 61-УМ от 27 мая.
В основном власти Москвы сейчас сосредоточились на эксперименте, как его называет Собянин, графика и свободы с ограничениями прогулок и занятий физкультурой.