Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», расположенный рядом с «Зеленопарком», вернулся к работе в прежнем режиме, однако ввёл некоторые ограничения для покупателей. Одновременно в магазине могут находиться не более 300 человек, также все должны быть в масках и перчатках. Представитель магазина сообщил об этом в инстаграме.

Губернатор Воробьёв разрешил возобновить работу всем магазинам, торгующим строительными, отделочными материалами и товарами для сада, с 29 мая, но уточнил, что все объекты розничной торговли можно посещать только в маске и рекомендовал использовать перчатки. Поэтому все покупатели, по требованию властей, должны быть со своими масками или смогут купить их на входе в «Леруа», а перчатки будут выдавать бесплатно — потому что это требование самого магазина, уточнил представитель гипермаркета.

Магазин открыт с 8 утра до 20 часов, уличный шатёр — с 8:30 до 19:30. Автобусы до гипермаркета пока не ходят. О том, когда они снова начнут курсировать, сообщат дополнительно.

Представитель «Леруа Мерлен» в Ржавках пишет также, что сотрдуники делают всё возможное, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим и введено ограничение до 300 одновременных покупателей в зале — чтобы обеспечить безопасную дистанцию между ними. Также клиентам рекомендуют больше времени проводить дома с семьёй и выходить только в случае крайней необходимости.

Как в период ограничений, в усиленном режиме работает интернет-магазин «Леруа Мерлен». Самовывоз организованы бесконтактным способом.

В Зеленограде, как и в других округах Москвы, непродовольственные магазины откроются для посещения с 1 июня.