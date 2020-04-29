«Частникам же нужно на что-то жить». Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддерживают работу подпольных салонов красоты 29.04.2020 ZELENOGRAD.RU

«Дорогие девушки, если вам ну очень нужно привести в порядок ручки, то попасть к мастеру можно по предварительной записи». Такую рассылку по клиентам сделал один из зеленоградских салонов красоты. По сути, эта организация работает подпольно, нарушая указ мэра. Однако около 60% читателей «Зеленоград.ру» считают, что подпольная работа салонов красоты — это нормально.

В опросе приняло участие около 1400 подписчиков группы «Зеленоград.ру» вконтакте. Результаты не зависят от возраста респондентов, а вот мужчины настроены даже более радикально — нормально относятся к подпольной работе 65% мужчин.

В комментариях многие интересуются контактами подпольных салонов красоты, ругают власти, отказываются признавать парикмахерскую опасным местом и обвиняют телеведущих в двойных стандартах.

«Если уж государство не хочет помочь всем, то нет ничего плохого в том, что люди зарабатывают себе на жизнь», — считает Александр. «С одной стороны, это безответственно, но с другой — частникам же нужно на что-то жить», — говорит Лина. «После организованного столпотворения в метро как-то смешно об этом спрашивать», — считает Оксана. А вот Сергей говорит, что «забавно читать, как люди против одного нарушения закона защищают другое нарушение». Алиса напоминает, что публичные люди где-то делают себе маникюр: «Вы видели хоть у одной ведущей отросший маникюр? У них всё в идеале: и волосы, и маникюр, и педикюр. А тут мастер и клиент — и все нарушители!»

После снятия карантина около 20% россиян мечтают пойти в салон красоты. Однако вряд ли им разрешат сразу работать по-старому. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации их работы в условиях эпидемии ковид-19. В частности, обслуживание должно вестись по записи и в отдельных кабинетах, интервал между приходом клиентов должен быть не менее 20 минут, воздух должен обеззараживаться, средства индивидуальной защиты меняться каждые три часа, а каждые два часа помещение должно проветриваться.

Как точно будут открываться салоны красоты после эпидемии, пока неизвестно. Президент Путин поручил в течение недели подготовить рекомендации по поэтапному снятию режима самоизоляции с 12 мая.

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Метки:
коронавирус, карантин, салон красоты, парикмахерская
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