В комментариях многие интересуются контактами подпольных салонов красоты, ругают власти, отказываются признавать парикмахерскую опасным местом и обвиняют телеведущих в двойных стандартах.

«Если уж государство не хочет помочь всем, то нет ничего плохого в том, что люди зарабатывают себе на жизнь», — считает Александр. «С одной стороны, это безответственно, но с другой — частникам же нужно на что-то жить», — говорит Лина. «После организованного столпотворения в метро как-то смешно об этом спрашивать», — считает Оксана. А вот Сергей говорит, что «забавно читать, как люди против одного нарушения закона защищают другое нарушение». Алиса напоминает, что публичные люди где-то делают себе маникюр: «Вы видели хоть у одной ведущей отросший маникюр? У них всё в идеале: и волосы, и маникюр, и педикюр. А тут мастер и клиент — и все нарушители!»

После снятия карантина около 20% россиян мечтают пойти в салон красоты. Однако вряд ли им разрешат сразу работать по-старому. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации их работы в условиях эпидемии ковид-19. В частности, обслуживание должно вестись по записи и в отдельных кабинетах, интервал между приходом клиентов должен быть не менее 20 минут, воздух должен обеззараживаться, средства индивидуальной защиты меняться каждые три часа, а каждые два часа помещение должно проветриваться.

Как точно будут открываться салоны красоты после эпидемии, пока неизвестно. Президент Путин поручил в течение недели подготовить рекомендации по поэтапному снятию режима самоизоляции с 12 мая.