6-8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам. Таким образом нерабочие дни продлеваются до 11 мая. Правительству поручено к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая. Выход из самоизоляции не будет одномоментным, а у регионов останется возможность устанавливать собственные правила.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве и Подмосковье необходимо продолжать режим самоизоляции так же строго, как это было ранее. А через две недели «сможем понять, в какой динамике по коронавирусу находимся, чтобы далее принимать решения».

Также Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики. В частности, разработать новый пакет поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «Нужен новый план поддержки предпринимателей», сказал президент. По заявлению главы Агентства стратегических инициатив, лишь 3% малого и среднего бизнеса отвечают нынешним критериям федеральной поддержки по коронавирусу.