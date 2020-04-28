В дополнение к нерабочим дням до 11 мая, о которых сегодня объявил президент России в связи с продолжающейся эпидемией, мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал несколько новых решений и опубликовал новый указ. Заявления мэра касаются текущей статистики заболеваемости в столице, продления ограничений, дистанционной учёбы и летнего отдыха школьников, тишины и шумных ремонтных работ, а также столичных доплат безработным на детей любого возраста.
Решение Владимира Путина о продлении нерабочих дней Собянин назвал ожидаемым и необходимым: хоть прирост заболеваемости в Москве и снизился, больных за неделю стало на 70% больше. Их количество выросло с 26 до 45 тысяч, и это только по числу диагнозов, подтверждённых тестами на ковид-19 — но лечение проходят и люди с клиническими симптомами коронавируса. Всего в больницах с этим диагнозом лежат 17 тысяч москвичей, сотни находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, ежедневно умирает 30-40 человек. В городе число заболевших еще больше, много бессимптомных заражённых и тех, у кого болезнь в начальной стадии, отметил Собянин.
«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер, — сообщил мэр. — Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».
Новым указом Собянин продлил до 11 мая включительно все действующие ограничения и призвал всех оставаться дома.
Для школьников с 1 по 11 мая отменяются все дистанционные и онлайн-уроки. На вопросы о перспективах их летнего отдыха Собянин ответил, что в ближайшие месяцы летние детские лагеря в регионах вряд ли заработают, проведение городских смен в школах также рискованно — организацию детского отдыха, в том числе по программе «Моя смена», в Москве приостановили до 31 июля. Позже будет принято решение о третьей смене в августе.
В ближайшие дни безработные родители в Москве начнут получать «детские» доплаты — 3000 рублей в месяц — на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Итого, для москвичей максимальная сумма выплат составит 19 500 рублей плюс «детские» доплаты по числу детей.
В столице серьёзно ужесточаются требования к тишине, и они уже вступили в силу: на шумные ремонтные работы в многоквартирных домах отводится не более 4 часов в будние дни — с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00 (в обычных условиях разрешалось шуметь 8 часов в сутки — с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, за исключением воскресных и праздничных дней). Новые интервалы распространяются и на недавно введённые жилые дома-новостройки.
В качестве исключения допускается проведение неотложных ремонтных работ при чрезвычайных обстоятельствах, ради безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.
«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на „удаленке“, в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы», аргументировал мэр это решение, принятое по просьбам москвичей спустя месяц после того, как большинство горожан перешли на дистанционную работу и учёбу. В Подмосковье это сделали гораздо раньше.
Мэр поблагодарил москвичей за понимание и терпение, пообещав, что как только уровень заболеваемости пойдет на спад, действующие ограничения сразу же начнут ослаблять. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго, подчеркнул он.