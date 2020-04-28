Собянин ужесточил закон о тишине, отправил школьников на майские каникулы и объявил о доплатах на детей безработных 28.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В дополнение к нерабочим дням до 11 мая, о которых сегодня объявил президент России в связи с продолжающейся эпидемией, мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал несколько новых решений и опубликовал новый указ. Заявления мэра касаются текущей статистики заболеваемости в столице, продления ограничений, дистанционной учёбы и летнего отдыха школьников, тишины и шумных ремонтных работ, а также столичных доплат безработным на детей любого возраста.

О ситуации в Москве

Решение Владимира Путина о продлении нерабочих дней Собянин назвал ожидаемым и необходимым: хоть прирост заболеваемости в Москве и снизился, больных за неделю стало на 70% больше. Их количество выросло с 26 до 45 тысяч, и это только по числу диагнозов, подтверждённых тестами на ковид-19 — но лечение проходят и люди с клиническими симптомами коронавируса. Всего в больницах с этим диагнозом лежат 17 тысяч москвичей, сотни находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, ежедневно умирает 30-40 человек. В городе число заболевших еще больше, много бессимптомных заражённых и тех, у кого болезнь в начальной стадии, отметил Собянин.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер, — сообщил мэр. — Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».

Новым указом Собянин продлил до 11 мая включительно все действующие ограничения и призвал всех оставаться дома.

Школьников отправили на майские каникулы. Летние лагеря под вопросом

Для школьников с 1 по 11 мая отменяются все дистанционные и онлайн-уроки. На вопросы о перспективах их летнего отдыха Собянин ответил, что в ближайшие месяцы летние детские лагеря в регионах вряд ли заработают, проведение городских смен в школах также рискованно — организацию детского отдыха, в том числе по программе «Моя смена», в Москве приостановили до 31 июля. Позже будет принято решение о третьей смене в августе.

Доплаты на детей безработных

В ближайшие дни безработные родители в Москве начнут получать «детские» доплаты — 3000 рублей в месяц — на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Итого, для москвичей максимальная сумма выплат составит 19 500 рублей плюс «детские» доплаты по числу детей.

Ужесточение требований к тишине

В столице серьёзно ужесточаются требования к тишине, и они уже вступили в силу: на шумные ремонтные работы в многоквартирных домах отводится не более 4 часов в будние дни — с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00 (в обычных условиях разрешалось шуметь 8 часов в сутки — с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, за исключением воскресных и праздничных дней). Новые интервалы распространяются и на недавно введённые жилые дома-новостройки.

В качестве исключения допускается проведение неотложных ремонтных работ при чрезвычайных обстоятельствах, ради безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.

«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на „удаленке“, в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы», аргументировал мэр это решение, принятое по просьбам москвичей спустя месяц после того, как большинство горожан перешли на дистанционную работу и учёбу. В Подмосковье это сделали гораздо раньше.

Мэр поблагодарил москвичей за понимание и терпение, пообещав, что как только уровень заболеваемости пойдет на спад, действующие ограничения сразу же начнут ослаблять. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго, подчеркнул он.

Читайте также
Путин о майских праздниках: авиационный парад и городской салют состоятся
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Какая из принятых мер наиболее важна для вас?
Майские каникулы для школьников
Ужесточение требований к тишине
Доплаты на детей безработных
Проголосовали 45 человек
Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, карантин, шум и закон о тишине
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Собянин ужесточил закон о тишине, отправил школьников на майские каникулы и объявил о доплатах на детей безработных Новости
Путин о майских праздниках: авиационный парад и городской салют состоятся Новости
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил начать готовиться к отмене ограничений Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» сократили время работы. Объясняем, в чем причина Новости
«Что такое самоизоляция». Примите участие в исследовании «Зеленоград.ру» Истории
Стадион «Ангстрем» капитально отремонтируют. В этом году подготовят проект Новости
На площади Юности только к концу апреля убрали каток. Он работал меньше дней, чем занял его монтаж Новости
В «Иридиуме» открыли несколько магазинов и салонов связи Новости
Сотрудникам «Скорой помощи» приказывали принимать препараты от ВИЧ и малярии для профилактики коронавируса. Это вообще законно? Истории
Самосвал в Ржавках сбросил мусор прямо на пешеходную тропу в присутствии местных жителей Новости
Мэрия запретила «Жилищнику» любые работы в домах и дворах, кроме аварийных Новости
Свалка под Зеленоградом за год выросла в восемь раз. Теперь она считается «особо крупных размеров» Новости
В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу Новости
Болдов ручей обследовали и почистили. В полицию готовят заявление для поиска виновного в сбросах Новости
Почему директор «Жилищника» обманывает мэра, префекта, депутата и приводит зеленоградцев в ярость Истории
Коронавирусные госпитали откроют к концу апреля в Солнечногорске и Жилино. Примут ли в них зеленоградцев, неизвестно Истории
Зеленоград присоединился к виртуальным митингам против самоизоляции. Люди «вышли» к префектуре Новости
Началась подготовка к рекультивации свалки на месте будущего комплекса по переработке отходов рядом с Зеленоградом. Протекающую там реку поместят в трубу Новости
Собака на карантине. Как животные, хозяева и волонтеры помогают друг другу во время эпидемии Истории
«Сегодня прекратило работать моё отделение — треть сотрудников заболели». Врач из Зеленограда об одном из самых опасных воздействий коронавируса Блоги
Главного зеленоградского борца с коррупцией объявили в розыск. Его обвиняют в коррупции Новости
Сотрудница «Пятерочки» испекла куличи и раздавала их пожилым посетителям прямо в магазине Жизнь
Великий регент, дирижёр-вождь и ученик Чайковского из Ржавок — история Василия Орлова Истории
Здесь был Ленин. Зачем вождь мировой революции приезжал в окрестности будущего Зеленограда и с кем здесь встречался Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру