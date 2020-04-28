О ситуации в Москве

Решение Владимира Путина о продлении нерабочих дней Собянин назвал ожидаемым и необходимым: хоть прирост заболеваемости в Москве и снизился, больных за неделю стало на 70% больше. Их количество выросло с 26 до 45 тысяч, и это только по числу диагнозов, подтверждённых тестами на ковид-19 — но лечение проходят и люди с клиническими симптомами коронавируса. Всего в больницах с этим диагнозом лежат 17 тысяч москвичей, сотни находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, ежедневно умирает 30-40 человек. В городе число заболевших еще больше, много бессимптомных заражённых и тех, у кого болезнь в начальной стадии, отметил Собянин.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер, — сообщил мэр. — Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».

Новым указом Собянин продлил до 11 мая включительно все действующие ограничения и призвал всех оставаться дома.